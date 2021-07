Per Montegrotto Estate, venerdì 30 luglio alle 21.15 appuntamento con la musica del vivo con il concerto di Flavio Sax and the Windrose band... L’artista sarà accompagnato da una band di musicisti d’eccezione. Il concerto è di grande impatto emozionale e culturale anche con il contributo di uno staff tecnico audio, luci, e video creando un vero e proprio spettacolo.

Flavio Sax and the Windrose in concerto in piazza a Primo Maggio a Montegrotto