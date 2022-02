Flic Space, l’inaugurazione dello spazio dedicato all’orientamento a Camposampiero

Verrà inaugurato giovedì 24 febbraio dalle ore 15, a Camposampiero, Flic Space, uno spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze, alle loro famiglie e alla comunità. Il nuovo servizio è promosso nell’ambito del progetto FLIC – Il Futuro è un Lavoro in Corso, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da Jonathan Cooperativa Sociale in collaborazione con la cooperativa La Esse e Cooperativa Carovana.

Situato al primo piano della Biblioteca Comunale, in via Tiso 12, il nuovo spazio vuole offrire un punto di incontro dove i ragazzi e i loro genitori potranno trovare supporto sull’orientamento e sulle scelte formative e professionali, grazie alla presenza delle educatrici. È questo, infatti, l’obiettivo del più ampio progetto FLIC – Il Futuro è un Lavoro in Corso che da un anno e fino al 2024 coinvolge 497 alunni/e nati nel 2010, genitori ed insegnanti di 4 Istituti Comprensivi: Carmignano-Fontaniva, Grantorto-Gazzo-San Pietro in Gu, San Giorgio in Bosco e Camposampiero in un innovativo percorso di orientamento precoce, continuo, integrato ed inclusivo.

Attraverso colloqui, incontri e laboratori, i ragazzi e le ragazze potranno trovare occasioni per conoscere e valorizzare i propri talenti, avvicinarsi al mondo del lavoro e pensare al futuro con nuovi strumenti e consapevolezza, con un accompagnamento che evolverà di anno in anno. Un’opportunità per fare esperienze concrete, sviluppare competenze e interessi per attrezzarsi e fare le proprie scelte.

La giornata di giovedì 24 febbraio prevede alle ore 15.30 anche il laboratorio Esperimenti pop up a cura di Maria Grazia Ragusa, artista e illustratrice, con iscrizione obbligatoria. A seguire un piccolo spuntino per i partecipanti e l’inaugurazione ufficiale con la presentazione del servizio, alla presenza dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Camposampiero Lorenza Baggio e dello staff del progetto. Lo spazio sarà aperto il giovedì pomeriggio su appuntamento e si configurerà come dispositivo stabile a disposizione della cittadinanza per confrontarsi e coordinarsi sulle tematiche dell’orientamento alla scelta.

Il progetto prevede nei prossimi mesi l’apertura di nuovi Flic Space anche nei territori comunali dei quattro Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto.

«L’attuale periodo storico di veloce evoluzione anche professionale richiede particolare attenzione all’orientamento di ragazzi e giovani per le loro scelte e la loro realizzazione. Offrire esperienze, accompagnamento e ascolto, non solo informazioni, è strategico e fondamentale per costruire un percorso realmente formativo e perciò siamo davvero felici per questo nuovo spazio che l’amministrazione mette a disposizione al progetto FLIC - afferma Lorenza Baggio, Assessore all’Istruzione, Cultura e Pari opportunità del Comune di Camposampiero – nella convinzione che la sinergia con istituzioni scolastiche e operatori professionali sia il passo da compiere per il nostro futuro»

Per informazioni e per iscriversi al laboratorio "Esperimenti pop up" rivolto ai ragazzi nati nel 2010 residenti è obbligatoria l’iscrizione: info@flic-orienta.org. Qualora il numero delle iscrizioni fosse elevato, il laboratorio verrà riproposto giovedì 3 marzo.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale