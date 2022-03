FlorAmore, mostra mercato florovivavistica e laboratori per i piccoli visitatori al parco Frassanelle di Rovolon

Prezzo non disponibile

Domenica 27 marzo alle 10 Parco Frassanelle inaugura la stagione 2022 con un evento per festeggiare la primavera: Floramore, la prima mostra mercato florovivavistica del Parco, una giornata dedicata agli appassionati di fiori e piante, agli amanti della natura e anche ai curiosi che vogliono avvicinarsi al mondo della botanica e della florovivaistica in una cornice verdissima. Le aziende che esporranno saranno: Apicoltura Ciareto, Cuorarreda, Orchismundi, Colori e Profumi della Provenza, Lucerna Bees, Piante Pazze, Donne di Fiori, Creare in, Natura a Contatto.

Moltissime le attività previste: dal Tree Climbing per bambini al Piccolo Teatro con marionette, dall’attività creativa Lo Stilista Fiorito al Paracadute Ludico, fino alla Pittura dal vivo per tutti e ai laboratori dell’associazione Dire Fare Fantasticare (Pianta-Libro, Bombe di semi, Eterna Primavera). Ma ci saranno anche laboratori, storytelling e sana game dedicati alle api e ai fiori. E ancora, per chi cerca riposo e benessere psicofisico, lo Spine Yoga.

Sarà aperta anche la meravigliosa Villa di Parco Frassanelle e sarà possibile visitarla per scoprire la storia e le vicende della tenuta e della famiglia (su prenotazione, alle 11 e alle 15, massimo 25 persone per turno, consigliata dagli 8 anni in su).

Per il ristoro, si potrà approfittare del suggestivo giardino per il picnic. Oppure prendere posto nei tavoli della zona fattoria, riservati a chi si servirà dei punti ristoro (Azienda agricola Valle Madonnina, con affettati e formaggi di produzione propria, polenta alla brace, panini appetitosi, dolci fatti in casa, gelati artigianali, acqua, vino, caffè e bibite; Birrificio Monterosso, con squisite birre artigianali prodotte sui Colli Euganei).

Domenica 27 marzo dalle 10 alle 18.30

Parco, ore 10 – tramonto

Grotte ore 10.30 – 17.30 (con ultimo ingresso grotte ore 17)

Villa 1° turno alle ore 11, 2° turno alle ore 15

Ingresso parco

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte + visita guidata alla villa

La visita guidata alla villa è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15. Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Informazioni e prenotazioni visita guidata alla Villa: cell. o whatsapp al n. 3314249860 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 17) oppure mail a info@frassanelle.it

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it. frassanelle.com/floramore-2/

