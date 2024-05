Shopapemus presenta: Flower Shopapower II Edizione. Appuntamento Sabato 25 Maggio a Padova nel tratto di Via San Fermo-Borromeo, con la quinta edizione di “Shopapemus” il “Flower Shopapower II edizione”.

Esposizione citycars elettriche di Campello Motors

Esposizione ed e-bikes sostenibili di Campello Cycling

Allestimento isole verdi e aree botaniche a cura Casa Fiorita Garden

Market di fiori a cura di Fleur Creazioni

Installazioni di fiori giganti di Maison Revè

Food truck gourmet & Drinks di Box in Galleria

Postazione Cocktail & Beer di Blended Bar

Postazione gelateria artigianale Nice con presentazione in esclusiva del gusto Flower Shopapower.

Ape Car con party drinks di Pinny Streetfoodlab

Angolo selfie con photo booth.

Area beauty: tatuaggi all’hennè di Las Dalias Tattoo, corone floreali di Fleur Creazioni e acconciature con treccine di Franck Provost Parrucchieri.

Postazione dell’ Associazione “Gioco e Benessere in Pediatria ODV” che attraverso i suoi volontari ed educatori si occuperà di intrattenere i bambini e le loro famiglie con giochi ed attività ludico-didattiche.

Area di intaglio frutta a forma di fiore e postazione intaglio statua di ghiaccio con rappresentazione a sorpresa.

Info Point Shopapemus: distribuzione delle shopping bags e delle shopping cards dei negozi del circuito.

Box station Radio Stereocittà che si occuperà di curare la diretta e le interviste

Dalle ore 10:30 Carolì, famosa street artist, realizzerà un murale su una parete del tratto di strada nel quale rappresenterà la meravigliosa magia delle donne a tema floreale e in seguito, coinvolgerà i partecipanti all’evento nella creazione di un’opera collettiva su tela.Una volta terminata, quest’opera collettiva, iniziata dalla street artist in collaborazione con chiunque vorrà cimentarsi nella sua realizzazione, verrà donata dall’artista all’Associazione Gioco e Benessere della Pediatria di Padova.

Ore 12.30 Paolo Vanin, artista-scultore padovano e Silvia Brazzale, danzatrice e performer vicentina, presentano “Nei riflessi”. Per la prima volta nella nostra città, dopo essere stata rappresentata alla biennale di Venezia lo scorso anno, assisteremo ad una originalissima pratica coreografica: una performance di danza pittorica. Durante la giornata si potrà assistere all’intaglio della statua di ghiaccio che verrà realizzata dai cuochi dell’Associazione Terme Euganee, pluripremiati in campo internazionale e campioni assoluti per tre anni consecutivi alle Olimpiadi di cucina. I cestini di frutta intagliati a forma di fiore saranno invece a disposizione dei partecipanti attraverso una donazione all’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria ODV.

Ospiti d’onore, il giovanissimo team di pattinaggio artistico “Deja Vu White” della scuola A.S.D. RollClub Padova, neo detentrici del titolo di vice campionesse italiane FISR (medaglia d’argento, Marzo 2024) e campionesse regionali FISR (medaglia d’oro, febbraio 2024) Le 12 ragazze si esibiranno intorno alle ore 18:00 dando inizio al Flower Party con una coreografia realizzata per l’evento.

Alle ore 18:30-19:00 inizio concerto rock: due band del territorio, i giovanissimi emergenti “Affinity” e a seguire il famoso gruppo padovano “Heartbeat”, si alterneranno sul palco per due concerti live con musiche d’ispirazione rock. Durante la serata non mancheranno sorprese riservate ai partecipanti con una premiazione speciale per il migliore look hippie.



Presenta l’evento: Lisa Pietrobon, Radio Stereocittà. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.