Foliage in jazz a Villa Albrizzi il 17, 19 e 20 novembre 2022. Nelle note frizzantine dell’atmosfera autunnale la Villa ed il suo bellissimo parco e giardino botanico all’inglese saranno aperti al pubblico, per vivere esperienze dai mille colori, sapori e note in Jazz.

“Foliage del parco”e conoscenza del complesso architettonico della villa con accompagnamento di guida storico-naturalistica.

Mercatino _esposizione di prodotti della terra e autunnali tutto il giorno

Laboratori tematici per bambini.

Performance letteraria

Degustazioni di sapori autunnali

Concerti serali-Note in jazz

Il programma:

Concerto giovedì 17 novembre ore 21: Sala degli specchi Luca Donini Quartet

Concerto sabato 19 novembre ore 21: Sala degli specchi Valentina Fin Trio_Viaggio nel Jazz tradizionale

Concerto domenica 20 novembre ore 18: Sala degli specchi Michele Calgaro Quartet

Programma domenica-mattina e pomeriggio:

Mercatino "Sapori d’autunno" dalle 10 alle 18

Esposizione e mercato di prodotti autunnali e tipicità artigianal.

Laboratori tematici per bambini_ mattino dalle 10.30-alle 12.30

pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Degustazione a pagamento di “Sapori d’autunno” a pagamento( castagne, vino novello, formaggi, salumi)

Performance letteraria “El pi bel terituorio de monte e de pian” con Simone Toffanin ore 17

Web: https://www.prolocoeste.com.