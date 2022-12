“La follia. Le storie e i luoghi”, la mostra al Musme

Isteria, malinconia, mania, amenza, sono tutti termini utilizzati per descrivere i disturbi mentali che appartengono al V secolo a.C, quando la medicina ha cominciato ad occuparsi dei fenomeni mentali “straordinari”.

La storia della follia è una storia fatta di persone e di luoghi: la nascita della psichiatria moderna, che avviene nel XVIII-XIX secolo coincide con la nascita degli asili dove le persone venivano custodite e curate. Da quel momento l’evoluzione della psichiatria è stata legata in maniera indissolubile ai luoghi, alla loro organizzazione, alle leggi che ne regolavano l’esistenza all’interno della società.

L’esposizione tematica che il MUSME propone, parte quindi dall’individuo, dalle storie di chi quei posti li ha abitati, dalle motivazioni per cui venivano ricoverati, dalle evidenze cliniche che venivano registrate da chi li accoglieva. Ma racconta anche dei luoghi, l’ex Ospedale psichiatrico di Padova, in particolare, ma anche gli altri ospedali del Veneto e di chi li ha gestiti, governati e diretti. Ripercorre le principali tappe dell’evoluzione della Psichiatria e infine parla di tutti di noi e del modo in cui ci approcciamo al diverso e a ciò che non comprendiamo.

Gerardo Favaretto, Presidente fondazione Musme e psichiatra: “La scelta di allestire una mostra sulla storia della Psichiatria a partire dal Manicomio di Padova e dei Manicomi veneti non è solo una rievocazione del passato ma anche e soprattutto un segnale dell’importanza del tema della salute mentale oggi e una azione culturale che ha lo scopo di far conoscere i Servizi e combattere i pregiudizi sui disturbi mentali. La mostra sarà esposta fino a maggio e in questi mesi intendiamo promuovere incontri e iniziative che ne approfondiscano le tematiche”.

Luca Quareni, Presidente Palazzo della Salute srl e Direttore Operativo MUSME: “Dopo l’esposizione dedicata alla figura del Medico di Medicina Generale, il MUSME propone, con questa mostra, un viaggio nella storia della psichiatria che non vuole solo raccontare ma anche emozionare facendo entrare il visitatore in una relazione empatica con le vicende delle persone coinvolte al fine di sfatare e superare i pregiudizi che, purtroppo, ancora oggi accompagnano la malattia mentale”.

Al fine di promuovere l’iniziativa la Fondazione MUSME offrirà un ingresso agevolato al museo (8 € anziché 10 €) a tutti i dipendenti degli enti soci della Fondazione (Azienda Ospedaliera di Padova, Ulss 6 Euganea, Provincia di Padova, Comune di Padova, Regione Veneto, Università degli Studi di Padova) dall’inaugurazione e fino al 28 febbraio 2023.

Orari di apertura

Martedì - venerdì 14.30-19.

Sabato e domenica 9.30-19.

Chiuso: Lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio

info@musme.it

Info web

https://www.musme.it/follia/?fbclid=IwAR0zHWYx_TVyFy59f5lAaNF2vrLosaTKe5_oTULsPwCVd-EYuJ1w4dpZyow

Foto articolo da https://www.musme.it/follia/?fbclid=IwAR0zHWYx_TVyFy59f5lAaNF2vrLosaTKe5_oTULsPwCVd-EYuJ1w4dpZyow