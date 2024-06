“Fondamenta. Le basi della pasticceria”, Luigi Biasetto presenta il suo libro al Pedrocchi

Martedì 11 giugno 2024 | ore 17

Sala Rossini Caffè Pedrocchi via VIII febbraio 15 | Padova

Luigi Biasetto

“Fondamenta. Le basi della pasticceria”

presentazione del libro di Luigi Biasetto

moderazione a cura di Danilo Gasparini professore di Storia dell'Agricoltura e Storia dell'Alimentazione all’Università di Padova

introduzione a cura dell'Assessore alla Cultura

In occasione dell'uscita del libro “Fondamenta. Le basi della pasticceria” (Italian Gourmet, 2024) di Luigi Biasetto, la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi ospita un incontro esclusivo promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova che vedrà la partecipazione del Maestro Pasticcere Luigi Biasetto, del Professore di Storia dell'Agricoltura e Storia dell'Alimentazione all’Università di Padova Danilo Gasparini e dell'Assessore alla Cultura che in un dialogo a tre ragioneranno e spiegheranno quali sono le analogie tra i cibi di oggi e quelli utilizzati all'epoca della Urbs Picta

“Fondamenta. Le basi della pasticceria” è un manuale completo ed esaustivo che entra nel vivo delle infinite applicazioni dell'arte dolce. Un libro in cui il maestro Luigi Biasetto condivide i suoi studi e la sua esperienza per indicare una nuova via dell'agire in pasticceria, semplice e razionale. Perché ragione e creatività oggi viaggiano allo stesso ritmo

“In questo volume, ci sono le nozioni necessarie per iniziare o per continuare a sperimentare, a plasmare le proprie conoscenze. In questo libro troverete i metodi del passato, quelli del presente e quelli che hanno uno sguardo verso il futuro, in un’epoca di continui e repentini cambiamenti”.

Con queste parole Luigi Biasetto, maestro indiscusso della pasticceria contemporanea, introduce il suo ultimo volume che, traslando un termine mutuato all'edilizia, racconta come costruire le basi della pasticceria moderna in maniera pensata, calibrata e condivisa, ritmata in tre grosse sezioni dedicate agli Ingredienti, alle Basi e alla Pratica, suddivisa a sua volta in Competenze, Tecnica e Strumenti.

Ogni pagina racchiude il sapere di tanti anni di prove, di disciplina e di studio a partire dall’analisi delle materie prime per arrivare alle meringhe e alla pasta frolla, passando per i cremosi e le coperture e terminando con le fini lavorazioni in zucchero. Un vero e proprio “manuale” in cui, con un linguaggio semplice e diretto, l'autore racconta procedimenti e bilanciamenti degli ingredienti, piccole astuzie tecniche e suggerimenti pratici per eseguire alla perfezione le principali preparazioni in pasticceria oltre a illustrare gli strumenti utili per facilitare la vita in laboratorio.

Un viaggio, quello del maestro Biasetto, fatto di scienza e sapere: uno strumento indispensabile per chi inizia questa professione o per chi semplicemente vuole progredire. Irrinunciabile nella libreria di chi “fa” pasticceria.

Luigi Biasetto

Nato a Bruxelles, la capitale del cioccolato, da genitori veneti, muove in Belgio i primi passi nel mondo della pasticceria, iniziando un percorso di successi e soddisfazioni, che lo porta a vincere i più celebri concorsi di pasticceria. Negli anni ’90 torna in Italia ed è il ’97, con la vittoria della Coppa del Mondo di Pasticceria, a segnare una svolta fondamentale nella sua carriera. Nel 1998 apre la celebre Pasticceria Biasetto a Padova, tempio della qualità assoluta. Pioniere indiscusso, impegnato ogni giorno nella ricerca di nuovi metodi di produzione, è riuscito a far cadere luoghi comuni della pasticceria tradizionale, dimostrando nel suo modernissimo atelier come la tecnologia possa convivere virtuosamente con il lavoro artigianale.

Biasetto promuove inoltre la sostenibilità della pasticceria e il rispetto delle esigenze alimentari odierne. Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: tra gli altri le tre tazzine Gambero Rosso, il titolo di Pasticcere dell’Anno 2006, le stelle WPS. È autore di numerosi libri, tra cui La mia Pasticceria mignon e Senza dolce non è vita, oltre a Monumenta, dedicato alle torte da ricorrenza e scritto con Iginio Massari. Volto noto della TV ha partecipato a numerosi programmi, tra cui Linea Verde, Costanzo Show, TG1 Economia, Porta a Porta, Alle Falde del Kilimangiaro. Ospite della prima edizione di Masterchef, è stato anche giudice del programma Il più Grande Pasticcere, in onda su Rai 2.

Ingresso

ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria

Link diretto di prenotazione a partire dal 3 giugno

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luigi-biasetto-presenta-fondamenta-le-basi-della-pasticceria-911275879687

Foto articolo da comunicato stampa