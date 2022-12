Mostra “Madri e padri fondatori dell’Unione europea” a Villa Obizzi ad Albignasego

Sarà ospitata fino al 23 dicembre nella sede municipale di Villa Obizzi ad Albignasego, la mostra “Madri e Padri fondatori dell’Unione Europea” organizzata da Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, dalla Provincia di Padova in collaborazione con il Comune stesso.

La mostra è stata inaugurata dal Vice Presidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, dal Sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti, dall’assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Fondi Europei, Anna Franco.

La mostra è un percorso espositivo costituito da ventidue pannelli in italiano e inglese che illustrano le figure di donne e uomini che hanno contribuito, con il loro costante impegno, a trasformare l'Unione Europea da sogno in realtà.

«La mostra – ha detto Vincenzo Gottardo – è l’occasione per far rivivere un passaggio fondamentale della storia e contribuisce a rinsaldare il legame tra le istituzioni e i cittadini. Invito soprattutto i giovani a visitare l’esposizione per capire quanto l’Europa sia fondamentale nel nostro sistema economico e politico e quanto sia indispensabile per costruire un centro per il dialogo e la pace».

Il servizio Europe Direct Venezia Veneto, punto informativo dell’Unione europea attivo sul territorio Veneto, ha prodotto la mostra didattica “Le Madri e i Padri Fondatori dell’Unione europea”, su documentazione ufficiale della Commissione Europea www.comune.venezia.it/europedirect.

In un momento così difficile per il panorama politico internazionale, il Comune di Albignasego ha voluto riservare uno spazio espositivo per permettere alla cittadinanza non solo di comprendere un momento significativo della nostra storia, ma anche di riflettere sull’importanza della convivenza tra cittadini europei.

La mostra è aperta al pubblico il lunedì dalle 8.30 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

