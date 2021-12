Rassegna “Salotto musicale padovano”, Andrea Mariani a Palazzo San Bonifacio

Si prepara per sabato 11 dicembre, alle ore 18, un altro imperdibile concerto della nuova edizione della rassegna “Salotto Musicale Padovano”, traslocata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi nella prestigiosa sede di Palazzo San Bonifacio, in via Andreini n. 4 a Padova (all’angolo con via Barbarigo).

Qui la Fondazione dispone di una sala dalla capienza di 50 posti, con due pianoforti a mezza coda, uno Steinway & Sons e un Förster, e dove, su tutto, è possibile ammirare una vasta collezione di oggetti di interesse musicale e familiare appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, fra cui clarinetti e diversi strumenti a fiato, una spinetta e un organo portativo, i manoscritti musicali di Silvio Omizzolo, la biblioteca, i quadri, le fotografie, la mobilia e molto altro ancora. Una sala d’ascolto che è insieme un’esposizione e che fa degli eventi del “Salotto” un’esperienza immersiva, fra arte e musica. Il nuovo concerto avrà come protagonista il brillante pianista Andrea Mariani con un programma suddiviso fra musiche di Fryderyk Chopin, di cui si ascolteranno il Waltz op. 34 n. 3 in Fa maggiore, lo Scherzo op. 20 in Si minore e la Sonata op. 35 in Si bemolle minore, e di Silvio Omizzolo, del quale verranno proposte la Mazurka - Scherzo (da Dieci studi sul trillo) e la Barcarola - Marcia funebre (da “Dieci studi sul trillo”).

Proprio dei “Dieci studi sul trillo” di Omizzolo Mariani sta incidendo un cd, in uscita nei primi mesi del 2022, per l’importante etichetta discografica Brilliant: una notizia che ha reso felice la Fondazione. Mariani (classe 1996) nel corso della sua carriera di musicista ottiene importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, vincendo primi premi e primi premi assoluti in diversi concorsi. Si esibisce regolarmente in numerosi teatri e sale da concerto, in Francia, Austria, Spagna, Portogallo e Italia. Attualmente è iscritto al biennio di Pianoforte presso il Conservatorio di Rovigo “Francesco Venezze” e sta frequentando il corso di laurea magistrale in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia (sede di Cremona).

Ingresso

Obbligatori Green Pass e mascherina. Per ragioni di capienza è richiesta la prenotazione, da effettuarsi ai seguenti recapiti: info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it o 340 9291163 (prenotazione telefonica tramite Whatsapp e sms). Vendita biglietti sul posto un’ora prima dell’inizio dei concerti. Biglietti concerti: 7 euro.

Info