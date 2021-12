Rassegna “Salotto musicale padovano”, gli ultimi due concerti a Palazzo San Bonifacio

Ultima settimana di concerti per questa speciale edizione della rassegna “Salotto Musicale Padovano”, trasferitasi insieme alla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi a Palazzo San Bonifacio. La sontuosa nuova sede di via Andreini 4 a Padova (all’angolo con via Barbarigo) dispone di una sala dalla capienza di 50 posti, con due pianoforti a mezza coda, uno Steinway & Sons e un Förster, e dove, su tutto, è possibile ammirare una vasta collezione di oggetti di interesse musicale e familiare appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, fra cui clarinetti e diversi strumenti a fiato, una spinetta e un organo portativo, i manoscritti musicali di Silvio Omizzolo, la biblioteca, i quadri, le fotografie, la mobilia e molto altro ancora.

Lunedì 13 dicembre

Una sala d’ascolto e insieme un’esposizione che fa degli eventi del “Salotto” un’esperienza immersiva, fra arte e musica. Proprio la particolarità di essere provvisti di due pianoforti permette alla Fondazione di ospitare, lunedì 13, alle ore 18, il concerto del duo di pianisti Micaela Mingardo e Franco Angeleri, duo di caratura internazionale, affiatato sul palco e nella vita. Il programma che verrà presentato prevede l’esecuzione della Sonata K 448 (per 2 pianoforti) di Wolfgang Amadeus Mozart, la Fantasia in fa minore (per pianoforte a 4 mani) di Franz Schubert, la Fantasia Ouverture da concerto (per 2 pianoforti) di Silvio Omizzolo e le Quattro Danze Ungheresi (per pianoforte a 4 mani) di Johannes Brahms. Un evento nell’evento peraltro la presentazione dell’edizione del Concerto per pianoforte e orchestra di Omizzolo, a cura di Edoardo Lanza (ed. Armelin, Padova). Entrambi i musicisti vantano un “cursus honorum” di grande prestigio, con primi premi in concorsi nazionali ed internazionali e concerti in tutto il mondo, dai principali paesi europei alle Americhe, dal Sudafrica al Giappone, come solisti, in orchestra o duo.

Martedì 14 dicembre

Martedì 14 dicembre, al consueto orario delle 18, concluderà la rassegna il pianista Ezio Mabilia, che a metà concerto passerà simbolicamente il testimone al nipote Leonardo Mabilia, pianista in erba ma già talentuoso. Apriranno assieme con la Danza militare per pianoforte a 4 mani di Schubert, dopodiché Ezio suonerà i Valses nobles D.969 di Schubert, Warum (da Pezzi fantastici) di Robert Schumann e Warum di Omizzolo e La Cathédrale engloutie - Minstrels di Claude Debussy. Leonardo eseguirà l’Improvviso op. 90 n. 2 di Schubert, Due Danze in ritmo bulgaro di Béla Bartok e lo Studio op. 10 n. 12 di Fryderyk Chopin. Il maestro Ezio Mabilia è pianista e direttore d’orchestra. All’attività concertistica come solista ha affiancato quella cameristica con affermati complessi e collabora in varie formazioni con prestigiosi musicisti e direttori.

Ingresso

Obbligatori Green Pass e mascherina. Per ragioni di capienza è richiesta la prenotazione, da effettuarsi ai seguenti recapiti: info@fondazioneomizzoloperuzzi.it o 340 9291163 (prenotazione telefonica tramite Whatsapp e sms). Vendita biglietti sul posto un’ora prima dell’inizio dei concerti. Biglietto concerti: 7 euro.

Info