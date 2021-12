I concerti della settimana della Fondazione Omizzolo Peruzzi a Palazzo San Bonifacio

Procedono con ritmo i concerti della rassegna “Salotto Musicale Padovano”, trasferita dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi nella nuova prestigiosa sede di Palazzo San Bonifacio, in via Andreini 4, a Padova (all’angolo con via Barbarigo). Qui la Fondazione dispone di una sala dalla capienza di circa 50 posti, dotata di due pianoforti a mezza coda, uno Steinway & Sons e un Förster, e dove inoltre è possibile ammirare una vasta collezione di oggetti di interesse musicale e familiare appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi, fra cui diversi clarinetti ed altri strumenti a fiato, una spinetta e un organo portativo, i manoscritti musicali di Silvio Omizzolo, la biblioteca, i quadri, le fotografie, la mobilia e altro ancora. Una sala d’ascolto e un’esposizione insieme che fanno degli eventi del “Salotto Musicale Padovano” un’esperienza immersiva, fra arte e musica.

La settimana apre martedì 7 dicembre alle 18 con il concerto del duo composto da Daniele Sabatini, violino, e Simone Rugani, pianoforte, il quale proporrà la Sonata n. 3, op. 12 n. 3, di Ludwig van Beethoven, la Sonata di Silvio Omizzolo e la Sonata n. 2 di Maurice Ravel. Il Duo Sabatini-Rugani è un ensemble poliedrico, più volte premiato in concorsi internazionali, che si esibisce regolarmente in Europa e negli Stati Uniti. Recentemente Daniele e Simone si sono dedicati alla divulgazione della musica italiana del XX secolo, eseguendo opere di Niccolò Castiglioni, Aldo Finzi, Gino Contilli e Silvio Omizzolo.

Mercoledì 8 dicembre (ore 18) il “Salotto” accoglierà invece Alda Caiello, soprano, e André Gallo, pianoforte, che proporranno gli Chants populaires di Ravel, Les Chansons de Bilitis e la Ballade (per pianoforte) di Claude Debussy, le Cinco canciones negras di Xavier Montslvatge, la Triodia (I-III) di Omizzolo e le Siete canciones populares Españolas di Manuel de Falla. Alda Caiello è una delle maggiori interpreti nel panorama europeo contemporaneo per versatilità, raffinatezza e capacità espressive. Cantante prediletta da Berio per Folk Songs, ha cantato sotto la guida di direttori quali Berio stesso, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda, Fabio Maestri e Marco Angius e con registi del calibro di Daniele Abbado, Yoshi Oida, Giorgio Barberio Corsetti, Davide Livermoore e Cristina Mazzavillani Muti. André Gallo, pianista dal tocco “magistrale”, si è distinto nel panorama internazionale fin dalla più giovane età (ha esordito a soli 18 anni alla Konzerthaus di Berlino) per l’eccellenza e l’eclettismo dimostrati nella sua attività artistica oltre che per le prestigiose collaborazioni con musicisti e istituzioni concertistiche.

