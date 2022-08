Fontaines Dc live al parco della Musica

Fontaines Dc

al Parco della Musica

Martedì 16 agosto 2022

È quasi una sfilata trionfale quella dei Fontaines DC, band post punk alternativa irlandese e forse in assoluto il concerto più atteso dell’estate 2022 al Parco della Musica. Sul palco cittadino i cinque ragazzi di Dublino, Carlos O’Connel, Conor Curley, Conor Deegan, Grian Chatten e Tom Coll, saliranno martedì 16 agosto alle 21, per l’ultima data italiana del tour estivo 2022.

Il fenomeno Fontaines DC nasce nel 2017 e appena nel 2019 balza in cima ai trend topics per gli appassionati di rock alternativo, del post punk e dell’indie rock: la pandemia non arresta, anzi, accelera la corsa della band irlandese, che negli ultimi tre anni infila tre album ad altissimo gradimento: Dogrel, A Hero’s Death e l’ultimo, Skinty Fia, edito per Partisan Records sul finire del mese di aprile di quest’anno. Per una band così giovane l’aspettativa è sempre elevatissima, e il sapore della rarità ne pervade decisamente l’idea, malgrado in effetti i Fontaines DC sia una band estremamente attiva che ha un rapporto caldo e intenso con il proprio pubblico. Ma l’energia è alle stelle, la carica creativa ancora ai massimi livelli, e la combinazione di questi due elementi rende lo show dei Fontaines DC qualcosa di assolutamente imperdibile, che gli appassionati di rock italiani non sono intenzionati a perdere malgrado giunga al culmine dell’estate.

Il concerto di martedì sarà l’ultima, per i Fontaines DC, prima di virare decisamente verso il Nord Europa in vista della tournée statunitense che prenderà piede a partire dalla seconda metà di settembre, e nessun altro concerto è attualmente previsto in Italia non solo per il 2022, ma anche per il 2023. Per questo il concerto del Parco della Musica resta un appuntamento prezioso da non lasciarsi sfuggire.

In breve

Parco della Musica, presso Parco d’Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Martedì 16 agosto 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21

Biglietti in cassa 30 euro

Prevendite su Ticketmaster: https://bit.ly/35AMi2h e Ticketone: https://bit.ly/3g6lsAQ

