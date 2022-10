Food game a Padova: "Con la testa sotto i "porteghi”!"

Siete pronti per un tour dinamico e divertente alla scoperta delle Botteghe storiche nel cuore della città di Padova? Durante questa esperienza conosceremo realtà dove ricercatori attenti e scrupolosi, da anni, espongono e vendono prodotti del territorio. Grazie ad un nuovo modo di vivere la città, diventeremo vagabondi coinvolti nella scoperta di questa terra, interagendo con le persone e i luoghi, andando a fondo nella scoperta del sapore. Occhi aperti e naso all’insù, non perdiamoci nulla di questa ricca città!

La missione di questo gioco sarà realizzare il piatto della tradizione contadina padovana: i bigoli al torchio! Il nostro compito è quello di acquistare tutti gli ingredienti per poter comporre il piatto, superando le 7 tappe del gioco entrando in relazione con le antiche botteghe del centro storico presentando testimonianze. Nel pomeriggio, ci ritroveremo nel nostro home restaurant dove realizziamo insieme i bigoli al torchio. Infine, non ci resterà che sederci a tavola e gustare questo piatto, bere un buon bicchiere di vino e rilassarci!

Per info e prenotazioni: https://postiepasti.com/event/26-novembre-padova-food-game-e-lezione-di-cucina/.