“Forest therapy e agricoltura sociale: gestire gli spazi naturali per il nostro benessere”, webinar online

Online giovedì 24 settembre alle ore 16 è in programma il webinar “Forest therapy e Agricoltura Sociale: gestire gli spazi naturali per il nostro benessere”. L’evento è organizzato dal Dip. TESAF dell’Università degli Studi di Padova e da Etifor, promotori del progetto europeo Green4C, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 24 settembre alle ore 14

Il tema della connessione esistente tra natura, benessere e salute sta diventando sempre più rilevante, soprattutto dopo la recente epidemia di Covid-19 e c’è un crescente interesse per l’impatto positivo che le soluzioni basate sulla natura (NbS Nature-based solutions) hanno sulla salute delle persone. Diventa quindi essenziale capire come promuovere e sostenere iniziative di Green Care che possano contribuire ad alleviare alcuni fenomeni tipici della nostra società come lo stress, l’esclusione sociale di alcune categorie, le malattie mentali, ecc. Da queste riflessioni nasce il desiderio dei nostri partner italiani (il Dip. TESAF dell’Università degli Studi di Padova ed Etifor) di partecipare al Festival dello Sviluppo Sostenibile con un evento online che dedicato proprio ad approfondire queste tematiche.

Programma del webinar

15.50 – 16

Apertura stanza virtuale per check-in tecnico

16 – 16.05

Condivisione delle regole di partecipazione

16.05 -16.15

Introduzione al Green Care e alle Nature-based Solutions: i nuovi ruoli delle foreste e delle aree verdi per la salute e il benessere

Prof. Davide Pettenella del Dip. TESAF, Università degli Studi di Padova

16.15-16.30

Foreste per il Benessere e la Salute: dove e come

Ph.D. Ilaria Doimo

16.30-16.45

Agricoltura sociale per il benessere, l’inclusione e la salute: dove e come

Catie Burlando, Etifor | Valuing Nature

16.45-17

Presentazione del progetto Green4C e della Green4C Alliance: dove e come

Georgia Bertagna, Project Manager Green4C

17 – 17.30

Dove e come: parliamone con l’esperto

L’evento si concluderà con un momento partecipativo moderato da Riccardo Da Re, Etifor | Valuing Nature. I partecipanti sono invitati a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio per il check tecnico. Per motivi di sicurezza informatica gli organizzatori invieranno tutte le informazioni per connettersi alla piattaforma Zoom poco prima dell’inizio del webinar all’indirizzo indicato nel modulo d’iscrizione.

Come iscriversi all’incontro

Iscriviti ora al webinar

