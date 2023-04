“Formaggio in villa 2023”: il salone alta salumeria e la rassegna dedicata ai formaggi a Cittadella

Tra le mura di Cittadella, giunta all’11esima edizione (dal 14 al 17 april) la rassegna nazionale dei migliori formaggi, salone alta salumeria, masterclass, degustazioni guidate, selezione premio Italian Cheese awards 2023.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

Cos'è?

Una grande mostra mercato dove operatori, foodies, gourmet ed un vasto pubblico di appassionati della buona tavola possono conoscere ed acquistare direttamente dai produttori i migliori formaggi, salumi e prodotti gastronomici di tendenza per la cucina.

Quando?

Orari mostra mercato - Nelle vie del Centro Storico

Venerdì 14 aprile dalle ore 15.30 alle 20;

sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 dalle ore 9.30 alle 20.

Orari semifinali Italian Cheese Awards

Selezioni per le Nomination - Chiesetta del Torresino

Sabato 15 aprile '23 dalle 11 alle 17;

domenica 16 aprile '23 dalle 11 alle 17.

Orari masterclass

Torre di Malta

Il calendario con gli orari è pubblicato nella sezione dedicata alle Masterclass.

https://www.formaggioinvilla.it/formaggioinvilla/laboratori/MasterClass.aspx

A chi è rivolto?

Visitatori

Formaggio in Villa è rivolto agli appassionati di formaggio e agli amanti della buona tavola.

La manifestazione offre la possibilità di scoprire, assaggiare ed acquistare le migliori produzioni casearie italiane. L'ingresso è libero.

I visitatori, nei quattro giorni dell'evento, hanno la possibilità di partecipare alle masterclass, degustazioni guidate, incontri e alle selezioni dei 100 formaggi del Premio Italian Cheese Awards.

Espositori

Le postazioni della mostra mercato sono riservate esclusivamente a caseifici, affinatori, consorzi e produttori alimentari artigianali.

La manifestazione

Formaggio in Villa '23 è una grande vetrina che offre agli espositori la possibilità di entrare in contatto con un grande numero appassionati di tutta Italia e con tanti operatori del settore.

Alla prossima edizione sono previsti più di 100mila visitatori.

Operatori del settore

Gli operatori del settore (buyer, ristoratori, gestori di gastronomie, wine bar, hotel) possono, previo accredito gratuito on line, dotarsi del braccialetto distintivo "OPERATORI" disponibile nel punto "INFO" della manifestazione per essere riconosciuti dalle aziende espositrici.

Un'opportunità per conoscere personalmente i produttori, scoprire ed assaggiare tanti nuovi prodotti.

Il giorno consigliato per operatori è lunedì 17 aprile '23

Dove?

Tra le mura di Cittadella

In occasione degli 800 anni della fondazione della città

L'11esima edizione di Formaggio in Villa trova ospitalità nelle storiche vie del centro di Cittadella, in provincia di Padova. Le mura antiche, le atmosfere medioevali, palazzi storici, le piazze e le piazzette saranno la coreografia della prossima rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, ai salumi e ai prodotti di tendenza per la cucina.

In contemporanea

Salone dell'Alta Salumeria

In contemporanea in Piazza Scalco va in scena il Salone dell'Alta Salumeria che ospiterà le migliori specialità norcine italiane.

Un'occasione unica per conoscere ed assaggiare i salumi della tradizione e le produzioni di nicchia artigianali.

Laboratori e Masterclass

Formaggio In Villa '23 propone degustazioni di formaggi e salumi guidate da produttori e da esperti del settore. Sono momenti di approfondimento dove gli espositori della manifestazione presentano i prodotti e la storia aziendale. Il pubblico può partecipare con accredito tramite la biglietteria online.

Nella scorsa edizione sono stati effettuati 23 laboratori e masterclass.

Info web

https://www.formaggioinvilla.it/

https://www.facebook.com/formaggioinvilla

Info e foto articolo da https://www.facebook.com/photo/?fbid=549288310565443&set=a.450744753753133