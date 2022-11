“Con occhi scintillanti”, il forum al complesso Beato Pellegrino dedicato all'editoria per l’infanzia e l’adolescenza

Sceglie l’incipit di una delle più belle e intense frasi di Roald Dahl (lo scrittore dei ragazzi per antonomasia) per darsi titolo – ma anche geolocalizzazione spirituale – il Forum promosso dall’Associazione Editori Veneti e dedicato all’editoria per l’infanzia e l’adolescenza.

Scrive infatti Dahl: “E soprattutto guardate con occhi scintillanti tutto il mondo intorno a voi”.

Quali e quanti mondi prendono vita dalle pagine dei libri per bambini e ragazzi? Trame poetiche e fantastiche che fanno sognare, avventure che trasportano in luoghi lontani, storie che fanno crescere e superare paure e momenti difficili, personaggi che fanno sbellicare dalle risate. Il libro per ragazzi è un vero e proprio monumento al cervello. Un inno a quella vita meravigliosa che si fa strada attraverso il cuore del lettore.

Lo sanno bene i tipi dell’Associazione degli Editori Veneti che, nella giornata del 26 novembre a Padova, nell’Aula Magna del Complesso Universitario Beato Pellegrino, promuovono questo appuntamento «dedicato a editori, librai, professori, bibliotecari – spiega Chiara Finesso, editrice de Il Poligrafo e Presidente dell’Associazione Editori Veneti – e a tutti coloro i quali sono impegnati nella promozione della lettura. Questo Forum vuole tessere una collaborazione tra le varie realtà che gravitano attorno al libro per ragazzi, coinvolgendo perciò autori e illustratori per raggiungere i bambini e i ragazzi, che ne sono i fruitori».

«L’organizzazione del Forum – precisa l’Assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari – rientra tra le iniziative che l’Associazione Editori Veneti ha avviato in collaborazione con la Regione del Veneto per l’anno 2022. Un progetto iniziato nel 2020 che nasce dall’esigenza di far emergere i punti di forza, le necessità e le criticità del comparto editoriale, mettendo in dialogo tutti gli operatori di un settore fondamentale in termini economici, di innovazione e occupazione, nonché di grande valore culturale per tutta la comunità».

L’iniziativa è a ingresso libero e realizzata in collaborazione con il Corso di perfezionamento LETIN (letteratura per l’infanzia e l’adolescenza 0-18 anni) del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA dell’Università degli Studi di Padova e con il sostegno di Regione del Veneto e il patrocinio del Comune di Padova.

«Il mercato del libro per bambini e ragazzi – racconta Chiara Finesso – si è confermato nel 2021 come uno dei settori trainanti per l’editoria italiana. Rispetto all’anno precedente assistiamo a una crescita del +18% e, come stima l’Associazione Italiana Editori, i bambini e i ragazzi fino a 14 anni sono coloro che, nel nostro paese, leggono di più: il 54% contro una media nazionale del 37%».

Nonostante i dati incoraggianti, anche questo particolare settore editoriale negli ultimi anni ha dovuto affrontare sfide importanti. Ecco allora che il Forum del 26 novembre abbraccia una discussione ad ampio respiro intorno a questo specifico comparto.

Chiamati ad intervenire sul tema una trentina di relatori di respiro nazionale, provenienti dai diversi settori della filiera editoriale e dal mondo dell’università: professori universitari, autori, illustratori, editori, librai, bibliotecari e rappresentanti delle associazioni culturali per una riflessione sull’editoria per l’infanzia e l’adolescenza oggi, con particolare attenzione anche ai nuovi linguaggi.

Il Forum propone molti argomenti che spaziano dalle esperienze delle biblioteche, attive sul territorio per promuovere la letteratura per ragazzi attraverso anche maratone di lettura o letture animate ad alta voce, alle esperienze della associazioni che propongono nuove modalità per promuovere il piacere della lettura. Porteranno le loro esperienze anche i librai e gli editori, con un focus su esperienze editoriali virtuose. Ma a raccontarci la specificità di questi libri saranno soprattutto gli autori e gli illustratori, legati insieme da un indissolubile vincolo creativo.

Il Forum è stato suddiviso in quattro sessioni, ognuna affronterà uno specifico argomento che riguarda il settore. La prima “Leggere la letteratura per l’infanzia oggi: sfide e potenzialità” sarà dedicata all’introduzione del tema della giornata, con la partecipazione di Sabrina Fava, docente di Storia della Pedagogia e di Letteratura per l'infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e di Brescia, e di Marnie Campagnaro, docente di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e componente del Direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione, che coordinerà questa prima parte del Forum.

“L’arte di inventare: storie di autori e illustratori a confronto” è il titolo della seconda sessione, dedicata all’intervento di autori e illustratori, veri protagonisti dei progetti editoriali legati al mondo dell’infanzia. Si discuterà dell’incontro tra parole e immagini, della valenza evocativa di queste ultime, dell’importanza della scrittura per appassionare bambini e ragazzi alla letteratura. Un confronto tra autori e illustratori introdotto e moderato da Walter Fochesato, curatore editoriale, esperto di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione, coordinatore redazionale del mensile “Andersen”, che insegna Storia dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Tra gli autori saranno presenti Cristina Bellemo, Emanuela da Ros, Franca Perini, Paola Valente, Laura Walter mentre tra gli illustratori Damiano Bellino, Alessandra Lazzarin, Anna Pedron, Cristina Pieropan, Michelangelo Rossato e Gek Tessaro.

Durante il terzo momento, “Pubblicare per bambini e ragazzi: editori e librai a confronto”, ascolteremo la storia di Camelozampa, casa editrice veneta di respiro nazionale e internazionale raccontata dall’editrice Francesca Segato, e le esperienze dei librai con la partecipazione di Antonio Zaglia Presidente regionale Veneto ALI - Associazione Librai Italiani e libraio della Gregoriana Junior di Este; di Federica Fornasini della libreria padovana Piccolo Grande Bubo e di Hilary Milione de La tana di Bubu di Treviso. Modera il confronto tra editori e librai Alessia Ferretti, direttore editoriale di Balena Gobba Edizioni.

L’ultima parte del Forum, “L’incanto della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza: progetti ed esperienze sul territorio”, sarà dedicata alle diverse esperienze di promozione e valorizzazione della lettura per bambini e ragazzi. In questa sezione troveranno spazio il racconto della Scuola Internazionale di Comics di Padova con Elisabetta Benfatto; l’intervento di Piero Guglielmino Raccontare la letteratura giovanile e quello di Rinalda Montani, Leggere & Includere: l’accessibilità per lo sviluppo e il diritto alla lettura. Il Forum si concluderà con le esperienze delle Biblioteche e delle Associazioni con gli interventi di Daniele Brunello (presidente AIB Veneto) e di Livio Vianello, lettore e operatore culturale, responsabile dell’Associazione Leggere per Leggere.

La giornata sarà inframezzata da intermezzi di letture e musica a cura di Livio Vianello e Oreste Sabbadin.

Conclude Chiara Finesso: «L’attività editoriale veneta si inserisce nel solco di una lunga tradizione culturale di eccellenza e ha dimostrato di sapersi costantemente rinnovare, affrontando le difficoltà dei tempi, le trasformazioni del gusto e della sensibilità del pubblico, offrendo sempre una produzione vasta e articolata. Questo Forum ha anche la finalità di riflettere sull’importanza della formazione e di mettere in luce tutte le realtà che sul territorio si occupano di promozione della lettura».

Il 26 novembre per le istituzioni porteranno un saluto la Regione del Veneto, il Comune di Padova con l’assessore alla Cultura Andrea Colasio e Chiara Finesso, Presidente dell’Associazione Editori Veneti. Per le associazioni di categoria interverranno Daniele Brunello (Presidente Sezione AIB Veneto - Associazione Italiana Biblioteche), Antonio Zaglia (Presidente regionale Veneto ALI -Associazione Librai Italiani) e Livio Vianello di Leggere per Leggere che raggruppa lettori professionisti, associazioni e altre realtà che promuovono il libro e la lettura sul territorio regionale.

L’Associazione Editori Veneti, fin dalla sua costituzione nel giugno del 2019, si è messa al servizio degli editori come punto di riferimento in ambito regionale, nazionale e internazionale, con lo scopo di valorizzare l’editoria veneta e rafforzare il settore, promuovendo tutte le iniziative che possano concorrere alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli altri prodotti editoriali. Tra le attività dell’Associazione segnaliamo, in particolare: la partecipazione alle Fiere nazionali e internazionali; l’organizzazione di alcuni approfondimenti online, appositamente ideati per rispondere a precise esigenze e indagare i temi cruciali del lavoro editoriale, dalla distribuzione alla promozione, dalla digitalizzazione all’internazionalizzazione; l’ideazione della rassegna editoriale “Veneto Books”, il format che propone una serie di eventi diffusi sul territorio regionale promossi direttamente dalle case editrici venete in collaborazione con le istituzioni culturali.

In breve

Sabato 26 novembre 2022 dalle 9.30

Padova, Aula Magna Complesso Beato Pellegrino

?(Ingresso dalla plazzetta di Via Vendramini, 13)

Ingresso libero

Per informazioni

Associazione Editori Veneti

e-mail: segreteria@editori-veneti.it

cell. 334 7532339

Info web

https://www.aib.it/struttura/sezioni/veneto/2022/101996-forum-con-occhi-scintillanti-editoria-per-linfanzia-e-ladolescenza/

Foto articolo da comunicato stampa