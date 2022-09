Forum della ristorazione al Padova Congress

Ancora pochissime adesioni e saranno 1.000 i ristoratori che si confronteranno sul tema della ripartenza dopo l’anno più buio per le imprese del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi. Il 2021 infatti ha visto le aziende ristorative registrate alle Camere di Commercio diminuire per la prima volta in oltre dieci anni. Se ne parlerà a Padova, lunedì 17 e martedì 18 ottobre durante la terza edizione del Forum della Ristorazione, il più grande evento nazionale dedicato alla categoria per fare il punto sullo stato dell’arte ed elaborare strategie condivise di rilancio. Tra gli ospiti, anche il due Stelle Michelin Giancarlo Perbellini, il General Manager di Signorvino Luca Pizzighella e la fondatrice di Poke House Vittoria Zanetti. Al tema del caro bollette sarà dedicato un intervento specifico curato da Carlo Stagnaro, ingegnere ed esperto di energia. Altri dettagli sul sito ufficiale della manifestazione: www.forumdellaristorazione.com.

In occasione dell’evento, organizzato dall’Osservatorio Ristorazione dell’agenzia RistoratoreTop e ospitato dalla sala Mantegna del Padova Congress, verrà presentato il “Rapporto Osservatorio Ristorazione 2022” contenente numeri ed elaborazioni in grado di fotografare il presente e i prossimi scenari del settore, prendendo le mosse dai preoccupanti dati Movimprese di Infocamere rielaborati recentemente dallo stesso Osservatorio: nel 2021, per la prima volta nella storia recente italiana, le attività ristorative registrate sono diminuite rispetto all’anno precedente, invertendo un trend in crescita che perdurava da oltre 10 anni, con 396.993 unità rispetto alle 397.700 del 2020.

«Se il 2021 è stato l’anno zero di un settore stanco, sfiduciato e isolato – afferma Lorenzo Ferrari, presidente dell’Osservatorio Ristorazione – il 2022 e il 2023 alle porte sono gli anni della ripartenza, frutto di una comunione di intenti, visioni e strategie. Il Forum nasce infatti non solo come strumento di analisi delle criticità esistenti, ma anche e soprattutto come strumento per elaborare soluzioni, chiamando a raccolta operatori e imprenditori di ogni livello e provenienza geografica». In questa direzione si muove anche la tavola rotonda che animerà le ore conclusive della giornata di lunedì 17 tra i giovani studenti degli istituti formativi di settore e alcuni imprenditori per trovare una soluzione al problema imperante della reperibilità di personale, qualificato e non.

Forum della Ristorazione:

Lunedi 17 e Martedi 18 Ottobre (9.45-18.00)

Padova Congress (Fiera) Padova

Ospiti principali:

Giancarlo Perbellini - Chef 2 stelle Michelin titolare di Galassia Perbellini

Vittoria Zanetti - Co - Founder Executive Director di Poke House

Luca Pizzighella - General Manager Signorvino

Giampaolo Grossi - General Manager Starbucks Italia

Carlo Stagnaro - Direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni

Nicolò Quarteroni - Titolare Ferdy Wild

Info e biglietti: forumdellaristorazione.com