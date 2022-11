“Se fossi normale”, spettacolo alla Sala teatro di Recitando

Piccolo cambio di programma in casa Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione in via Makallé 97 interno 5, Padova, in questi giorni impegnata con le fasi finali della sua rassegna autunnale. Il penultimo spettacolo della serie di appuntamenti col teatro, sabato 26 novembre, sarà “Se fossi normale”, spettacolo meta-teatrale, per così dire, dell’attore napoletano Lahire Tortora. Il monologo si inserisce al posto dello spettacolo Mamme 3.0, che ha dovuto subire un rinvio a data da destinarsi?

Con “Se fossi normale”, però, la rassegna acquista uno spettacolo davvero particolare, in cui la quarta parete, quella che separa l’attore dal pubblico, cade quasi subito, e un monologo all’apparenza normale si trasforma in un battibaleno in un trittico autore-regista-attore in cui il solo interprete funge da trait d’union ideale in un gesto creativo, quello teatrale, di per sé unico.

Un omaggio al teatro, e più in profondità all’attore Umberto Simonetta, al cui spettacolo “Ah, se fossi normale” si ispira il monologo di Tortora.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, con questo spettacolosi avvia verso la fase finale della prima rassegna che ne anima il Teatro, aperto al pubblico a partire dallo scorso ottobre, e che si concluderà il prossimo 17 dicembre. La capienza della sala è di 60 posti, e per ciascuno spettacolo viene richiesto al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://recitando.it/eventi/

Foto articolo da comunicato stampa