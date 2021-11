“Veneto Venti Venti”, il Veneto nelle foto di Massimo Saretta durante il lockdown 2020 alla Galleria Cavour

“Veneto Venti Venti” è il titolo della personale di Massimo Saretta, che apre al pubblico giovedì 18 novembre 2021 alle ore 18 alla Galleria Civica Cavour di Padova.

La mostra, curata da Gastone Scarabello e coordinata dalla società Sichel Consulting, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il patrocino di The Land of Venice – Regione Veneto e si potrà visitare gratuitamente fino al prossimo 9 gennaio 2022 dal mercoledì alla domenica (dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30). Saranno esposte 100 immagini fotografiche, dedicate alle città del Veneto durante il periodo di lockdown 2020, tratte dal volume fotografico “Veneto Venti Venti”, edito da Esedra Editrice.

Padova è la quinta ‘tappa’ del tour fotografico che coinvolgerà tutte le città capoluogo di provincia fino a febbraio 2022 quando, per ultima, sarà ospitata a Venezia. Infatti, l’esposizione fotografica proviene da Treviso, Vicenza, Verona e Belluno dove ha riscontrato un eccezionale successo anche in termini di numero di visitatori.

“Veneto Venti Venti” presenta coinvolgenti opere fotografiche nelle quali l’artista propone la propria visione dei sette capoluoghi di provincia del Veneto maturata in numerosi spostamenti durante il perdurare del lockdown da marzo 2020. Un viaggio nella regione nel quale le immagini evidenziano, oltre alle bellezze del territorio, il talento dell’autore e la capacità di cogliere gli aspetti storici, culturali e turistici nell’assoluto vuoto che la pandemia ha imposto a tutti noi.

L’esposizione delle immagini delle città venete, ritratte dal maestro fotografo nel periodo di assoluto vuoto, trova l’ospitalità anche a Padova grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune. Nel 2022 la mostra itinerante proseguirà alla volta di Rovigo e Venezia.

Massimo Saretta

Nato a Padova nel 1958, coniuga da più di trent’anni la sua professione di fotografo con quella di imprenditore. Ha al suo attivo apprezzate esposizioni personali e collettive. Da tempo nominato fotografo certificato Leica, Saretta ha esposto i suoi scatti in diverse mostre personali e collettive di rilievo internazionale.

Inaugurazione: giovedì 18 novembre, ore 18.

La mostra prosegue fino al 9 gennaio 2022, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Chiuso lunedì e martedì. Ingresso gratuito.

Web: https://www.venetoventiventi.it/ https://www.massimosaretta.com/

Organizzazione e coordinamento: Alberto Sichel – Padova; Carla Travierso – Napoli

Partners: Bi & Do, Fidia Farmaceutici, Alì Supermercati, Concessioni Autostradali Veneto, Heads Collective e Teatro Stabile del Veneto – Radio media partner Radio Birikina

