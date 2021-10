Fotovoltaico e agricoltura una sinergia da coltivare? Incontro-dibattito a Legnaro

L’Italia ha assunto impegni ambiziosi per la decarbonizzazione della propria economia nell’ambito del programma Fit for 55, presentato a luglio 2021 dalla Commissione Europea, che punta ad una riduzione del 55% delle emissioni di gas climalteranti al 2030 rispetto al 1990. Vari studi indicano per il prossimo decennio la necessità di decuplicare in Italia gli investimenti nelle fonti rinnovabili di energia, poco vivaci negli ultimi cinque anni. Per il Veneto ciò significa sviluppare il fotovoltaico, l’unica fonte non fossile disponibile in grande quantità nel territorio regionale. Innanzitutto, nei tetti, nelle aree urbanizzate come i parcheggi, nelle aree degradate. Ma senza preclusioni a priori nell’uso dei terreni, per non privare il territorio di un’opportunità che può creare un’economia importante. Negli ultimi mesi il mondo agricolo e quello industriale si sono confrontati in modo schietto, con elementi di riflessione che devono essere considerati per operare le scelte migliori per il territorio . Sostenere questa stagione di investimenti nel rispetto del paesaggio richiede regole e idee chiare, perché si possa essere attrattivi e fare della transizione ecologica l’occasione per avviare una nuova economia.

Per dare un contributo su questi temi che coinvolgesse tutte le principali parti interessate, il Centro Levi Cases dell’Università di Padova ha organizzato un incontro-dibattito venerdì 22 ottobre a partire dalle ore 14 alla Corte Benedettina, Sala Agricoltura (via Roma 34, Legnaro, Padova).

Dopo i saluti di benvenuto di Alberto Bertucco, Direttore Centro Levi Cases, Fabio Bignucolo dell’Università di Padova parlerà di obiettivi di decarbonizzazione del Veneto e Maurizio La Rovere di Falck Renewables di Agrivoltaico, un’opportunità per il territorio.

A seguire Arturo Lorenzoni dell’Università di Padova coordinerà una Tavola Rotonda con Marco Andreoli, Presidente 3° Commissione Consiliare Regione del Veneto, Lodovico Giustiniani, Presidente Confagricoltura Veneto, Cristina Guarda, Vicepresidente della 3° Commissione Consiliare Regione del Veneto, Emiliano Pizzini, Vicepresidente Italia Solare, Carlo Salvan, Vicepresidente Coldiretti Veneto e Francesca Zottis, Vicepresidente del Consiglio e Componente della 3 Commissione Consiliare Regione del Veneto.

Per seguire l’evento in diretta il collegamento web è: https://unipd.zoom.us/j/89347961800

Info: https://levicases.unipd.it/convegno-fotovoltaico-e-agricoltura-una-sinergia-da-coltivare/