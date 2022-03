Frah Quintale live allo Sherwood Festival

È Frah Quintale il nuovo artista annunciato da Sherwood Festival. Dopo The Offspring; Skunk Anansie; Lagwagon; Anti Flag; Noyz Narcos; Caparezza; Lo Stato Sociale; Gemitaiz; MadMan; Willie Peyote; Bitty McLean ed España Circo Este, è l’artista bresciano il nuovo volto ad entrare nella scaletta del festival. Salirà sul palco il 7 luglio, a meno di un anno dalla fine di un tour che aveva registrato il sold-out in tutte le date.

Sarà quindi un’occasione importante per chi non fosse riuscito a partecipare la scorsa estate a uno dei suoi concerti, ma anche per chi avesse voglia di tornare sotto al palco per cantare le sue canzoni. Questa volta in una situazione di totale condivisione, senza obbligo di seduta. Dopo il disco di platino con Regardez Moi, uno dei capisaldi dello street-pop degli ultimi anni, e i successi con 64bars, Missili, Farmacia, Frah Quintale pubblica a distanza di un anno, tra giugno 2020 e giugno 2021, un doppio album: Banzai (Lato Blu) e Banzai (Lato Arancio).

Con la sua musica e il suo immaginario, Frah Quintale ha saputo creare uno stile perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni, e quella freschezza che caratterizza ogni suo brano. Un artista dalle intuizioni sempre originali che, pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.

Il calendario

16 giugno 2022 | NOYZ NARCOS

17 giugno 2022 | LO STATO SOCIALE + España Circo Este

22 giugno 2022 | THE OFFSPRING + LAGWAGON + ANTI FLAG

23 giugno 2022 | WILLIE PEYOTE

28 giugno 2022 | GEMITAIZ

30 giugno 2022 | SKUNK ANANSIE

2 luglio 2022 | CAPAREZZA

6 luglio 2022 | BITTY McLEAN

7 luglio 2022 | FRAH QUINTALE

12 luglio 2022 | MADMAN

Bio Sherwood: con più di 150.000 utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: lo Sherwood Festival. Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, lo Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri. Nel 2019 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come lo Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse.