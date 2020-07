“Franca, come te solo la Valeri”, Lucia Schierano al teatro Verdi

Con la sua intelligenza, la profonda cultura mai ostentata, e quel suo straordinario senso dell’umorismo, Franca Valeri ha attraversato la storia dello spettacolo italiano, esplorandone e praticandone tutti i linguaggi: il teatro, la radio, la televisione, il cinema e l’opera lirica. Con lo spettacolo Franca, come te solo la Valeri, presentato in forma di studio prima sul palco del Teatro Verdi di Padova il 31 luglio e il 1° agosto e poi in scena anche al Goldoni di Venezia (6 agosto) e al Mario Del Monaco di Treviso (1° settembre) l’attrice padovana Lucia Schierano dà vita a un dialogo immaginario con la grande e famosa artista Franca Valeri.

Con sguardo acuto e ironico, la Valeri ha dato forma a personaggi indimenticabili: ritratti femminili capaci di raccontare il Paese nel trasformarsi rapido dei tempi, nell’evolversi dei costumi e delle relazioni sociali. Sul palco Lucia Schierano, che nella Valeri si ritrova oltre che per la comune passione per il teatro e una sensibilità spiccata per l’ironia anche per una analoga fisicità nel volto e nel corpo minuto, nell’apertura dello sguardo e del sorriso, raccoglie le più celebri macchiette dell’impareggiabile artista.

Teatro Verdi | Padova 31 luglio> 1° agosto , ore 19.

, ore 19. Teatro Goldoni | Venezia 6 agosto, ore 19.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso 1° settembre ore 19.

Franca, come te solo la Valeri – studio

di e con Lucia Schierano

-

produzione Teatro Stabile del Veneto

