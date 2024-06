Francesco Costa presenta "Frontiera" alla Casetta Zebrina

Francesco Costa arriva a Padova per la pesentazione e firmacopie del suo libro "Frontiera" alla Casetta Zebrina. Evento a cura di Libreria Limerick venerdì 14 giugno, ore 19.30.

L’Arcella è molto più di un quartiere: è una rete di persone ed esperienze, professionalità e disponibilità, inventiva e fantasia.

Così può capitare che una piccola ma attivissima realtà libraria, la libreria Limerick di via Tiziano Aspetti 13, metta a disposizione non solo le proprie conoscenze specifiche e la propria professionalità, ma anche la propria rete di conoscenze e rapporti per offrire alla cittadinanza un evento gratuito con uno dei più quotati giornalisti dell’Italia contemporanea, e che per farlo utilizzi gli spazi di uno dei festival più amati di Padova, ArcellaBella, che ha colto la collaborazione con entusiasmo.

Proprio alla Casetta Zebrina, cuore non solo del Parco Milcovich ma dello stesso Festival estivo arcellano, si terrà infatti, venerdì 14 giugno a partire dalle 19.30, l’incontro con Francesco Costa, vicedirettore della testata Il Post nonché autore e anima di un seguitissimo canale YouTube, “Da costa a costa”, focalizzato sul tentativo di spiegare gli Stati Uniti in ogni sua sfaccettatura, dalla politica allo sport fino alla storia e alla cultura popolare e imprenditoriale.

Proprio agli Stati Uniti, infatti, è dedicato il fulcro dell’incontro di venerdì con Francesco Costa, che presenterà e autograferà le copie del suo ultimo libro, “Frontiera”, affascinante e sorprendente analisi del Nuovo Mondo nella sua capacità di rinnovarsi e di continuare ad essere la potenza di primo piano a livello mondiale.



Gli Stati Uniti d'America stanno attraversando un momento affascinante e contraddittorio, poco compreso e per certi versi unico nella loro vicenda nazionale. Attraverso un racconto frastagliato e mai lineare, come la realtà che descrive, Francesco Costa ci accompagna in un sorprendente viaggio on the road nel Nuovo Mondo, procedendo frammento dopo frammento nell'esplorazione di un paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male.

A dialogare con Francesco Costa sarà Gioia Lovison.

FRANCESCO COSTA (1984) è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e vicedirettore del giornale online «il Post». Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, dal 2015 cura il progetto giornalistico «Da Costa a Costa», composto da una newsletter e da un canale su YouTube. È stato autore e volto della miniserie televisiva «The American Way» per DAZN. Dal 2021 conduce il podcast giornaliero «Morning», una rassegna stampa commentata che ha raccolto quattro premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 ha vinto il Premiolino, uno fra i più antichi e importanti riconoscimenti giornalistici italiani.

Da Mondadori ha pubblicato Questa è l’America (2020), Una storia americana (2021) e California (2022).

GIOIA LOVISON si occupa di comunicazione, pubbliche relazioni e promozione istituzionale all’Università di Padova dove dirige l’Ufficio Comunicazione dal 2017. Con il suo staff anima, tra gli altri, il progetto Il Bo Live: giornale online e marchio editoriale dell’Ateneo (fra i titoli più recenti “Per un’unica conoscenza”, 2021; “Il clima che vogliamo”, 2023). Già conduttrice radiofonica, insegna comunicazione radio-televisiva al Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di Padova.

Per contatti e informazioni: Libreria Limerick

Info web

https://www.facebook.com/ArcellaBellaPadova

https://www.facebook.com/events/1594745368024091

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook