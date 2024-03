Francesco De Gregori inaugura Este Music Festival

Saranno le magiche canzoni e la voce unica di Francesco De Gregori ad inaugurare Este Music Festival, prima edizione firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città. Il live dell’amato cantautore romano, in programma al Castello Carrarese il 22 luglio, arricchisce così il cartellone dell’importante festival estivo che vede in scena anche Toto (23 luglio), Antonello Venditti (24 luglio) e Francesco Renga e Nek (26 luglio), in un programma all’insegna della grande musica internazionale e delle migliori voci della canzone italiana.

A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, questa estate Francesco De Gregori tornerà in concerto portando la sua musica in tutta la penisola. Sul palco, il Principe proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Ad aprire i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Francesco De Gregori aveva ventun anni nel 1972 quando con l’amico Antonello Venditti pubblicò il primo LP, Theorius Campus. L’anno seguente debuttò come solista (Alice non lo sa) e da allora sono venuti più di venti album in studio e pochi meno dal vivo, che hanno cambiato la scena della musica italiana grazie a una capacità di fascinazione forte e rara: canzoni uncinanti che amano attingere dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare, brani elusivi e sfuggenti, enigmatici, capaci però di aprirsi a tutti, come dev’essere per la grande canzone. In quasi cinquant’anni di attività De Gregori ha scritto più di duecento testi.

Come annunciato, il festival proseguirà con i Toto, uno dei gruppi americani più famosi al mondo con 40 milioni di dischi in oltre 40 anni di carriera. Saranno sul palcoscenico di Este il 23 luglio per portare al grande pubblico successi planetari entrati nella leggenda come Africa, Hold the Line, Rosanna e Georgy Porgy. La band di Steve Lukather e soci arriva in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa. Il disco ha rappresentato l’occasione per Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich di introdurre la nuova formazione composta da musicisti incredibili come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham.

Antonello Venditti sarà invece al Castello Carrarese il 24 luglio con una tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”. Il brano, una delle sue canzoni più amate, festeggia quest’anno infatti il suo quarantennale. Nel corso del concerto, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell'album Cuore, che compie a sua volta 40 anni, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

Infine, il 26 luglio, Francesco Renga e Nek, freschissimi della partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te”, riporteranno sui palchi estivi la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

I biglietti del concerto di Francesco De Gregori saranno disponibili in prevendita on line e nei punti vendita Ticketone a partire dalle ore 18.00 di venerdì 8 marzo. I biglietti degli altri concerti sono già disponibili in prevendita sempre nel circuito Ticketone

Inizio concerti ore 21.30.

Biglietti concerto Francesco De Gregori:

poltronissima premium: euro 60+diritto di prevendita

poltronissima platinum: euro 52+diritto di prevendita

poltronissima gold : euro 43+diritto di prevendita

poltronissima: euro 34+diritto di prevendita

poltrona: euro 30+diritto di prevendita

Informazioni

DuePunti Eventi - tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com - www.duepuntieventi.com

Info web

https://www.ticketone.it/event/francesco-de-gregori-dal-vivo-castello-carrarese-18401655/

Foto articolo da comunicato stampa - Foto di Daniele Barraco©