Francesco Finotti e Bepi De Marzi: concerto omaggio a César Franck nel bicentenario della nascita

Quest'anno, il tradizionale concerto di Pasqua a San Lorenzo, sarà interamente dedicato alla figura di César Franck: nume tutelare del post-romanticismo francese, che ci ha lasciato un’eredità sino ad ora troppo poco conosciuta. Francesco Finotti e Bepi De Marzi ci accompagneranno nella riscoperta del grande compositore e organista.

Programma, dai Six Pièces (1859-1863):

Prière in Do diesis minore

Final op. 21 in Si bemolle maggiore

Preludio, Fuga e Variazione in Si minore

Dai Trois Chorals (1890): Terzo Corale in La minore

Bepi De Marzi, chiamato dal maestro Scimone a insegnare nel Conservatorio Pollini di Padova, poi a suonare il clavicembalo e l’organo nei Solisti Veneti, è noto per le sue composizioni corali, più di cento, e tra le prime, il canto “Signore delle cime”, diffuso ovunque. Ama definirsi “organista di chiesa”. È molto impegnato, insieme all'amico Francesco Finotti, per il ritorno del decoro nella liturgia cattolica in Italia. Ha molto lavorato, con padre Turoldo e Ismaele Passoni, alle nuove versioni poetiche e musicali dei Salmi e nella composizione di Inni e Cantici per l’Assemblea.

Ancora giovanissimo, Francesco Finotti ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale d’Organo dedicato a Franz Liszt, a Budapest nel 1978. Già insegnante nel Conservatorio Pollini di Padova, ha al suo attivo una vasta discografia con musiche di Schumann, Liszt, Franck, Bach, Mozart, Messiaen, Dupré, Langlais, Satie. È protagonista di una intensa attività concertistica internazionale. Le sue registrazioni vengono proposte anche dalle più importanti emittenti europee.

L’organo “Tamburini” di San Lorenzo di Abano Terme (Padova) è stato interamente ristrutturato dal costruttore veronese Bonato, nel 1999, su progetto di Francesco Finotti, divenendo da quel momento un riferimento di primo piano nel panorama degli strumenti italiano ed europeo, distinguendosi per la grandiosità del suono e la ricchezza di colori. Accompagna le liturgie domenicali grazie all’impegno di valenti musicisti e si distingue nei “Vespri d’Organo”, che ad ogni mese di ottobre lo vedono protagonista assieme a interpreti prestigiosi provenienti da ogni parte d’Europa. Accompagna anche i concerti di Pasqua e Natale che ogni anno si tengono, da solo o assieme a gruppi corali o strumentali, portando gioia e cultura nei cuori.

Informazioni e contatti

Patronato San Lorenzo www.abanosanlorenzo.it con Don Alessio, tutti i suoi collaboratori

Comune di Abano Terme www.comune.abanoterme.pd.it