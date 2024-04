Francesco Gabbani torna a Padova, il live è alla Kioene Arena

Qualche mese fa, per la precisione nella notte di Capodanno, faceva cantare e ballare ben 7.000 persone in Piazza Insurrezione: oggi Francesco Gabbani annuncia il suo ritorno a Padova, sul palco della Kioene Arena, per un imperdibile show in programma il 22 marzo 2025!

Per questo suo ritorno nei palazzetti, Francesco sta preparando un concerto speciale che prevede un allestimento inedito con cui presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica, dai suoi primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, fino a musica nuova. Gabbani è infatti impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il suo prossimo lavoro ed uscirà, a breve, il primo tassello di questo nuovo percorso discografico.

Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino (12 dischi di platino e 4 dischi d’oro), è autore di grandi successi come “Amen” (platino), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, "Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), e “Viceversa” (2 dischi di platino) classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020. Con i suoi brani supera poi i 700 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha scritto canzoni per grandi artisti tra i quali Mina, Celentano e Ornell a Vanoni e colonne sonore originali.

A febbraio 2016 Francesco vince la 66° edizione del Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte con il brano “Amen” (certificato disco di platino) e si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini nella sezione Nuove Proposte e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. “Eternamente Ora”, l’album che contiene il singolo, entra nella Top 20 della classifica Gfk-Fimi degli album più venduti in Italia. In estate parte il tour che prosegue fino a settembre in tutta Italia.

A febbraio 2017 Francesco Gabbani vince la 67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino) e, per la prima volta nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big. Gabbani partecipa poi alla 62° edizione dell'Eurovision Song Contest, si classifica sesto e vince il premio della sala stampa. “Occidentali’s Karma” batte ogni tipo di record di visualizzazioni e streaming, resta per settimane in vetta alla classifica di airplay radiofonico .

Il 28 aprile esce "Magellano", il disco che contiene “Occidentali's Karma” e che entra direttamente al primo posto della classifica di vendite. Il nuovo singolo estratto dal disco, "Tra le granite e le granate" (doppio disco di platino), si posiziona al primo posto della classifica airplay radio e rimane in vetta per settimane; è il pezzo più suonato dell'estate e viene incoronato il ‘tormentone’ dell’estate durante l’evento "RTL 102.5 Power Hits Estate 2017. A giugno parte il nuovo tour ufficiale che conta 44 date e, a fine anno, esce “Magellano Special Edition” (Bmg Rights Management Italy), un doppio CD che contiene, oltre al disco originale “Magellano”, un live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”.

Nel 2020 torna al Festival di Sanremo in gara con il brano “Viceversa” (doppio disco di platino) e si posiziona secondo. Dopo la partecipazione al Festival pubblica il nuovo album che prende il titolo dal singolo. A fine luglio prende il via “INEDITO ACUSTICO” un nuovo tour estivo studiato ad hoc per poter tornare finalmente dal vivo e poter ritrovare, più da vicino, i suoi sostenitori.

A inizio 2021 debutta, come attore, in “La donna per me”, un film di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. A luglio tiene un concerto celebrativo all’Arena di Verona. A novembre pubblica “Spazio Tempo” (certificato oro) un nuovo brano inedito, scelto come sigla della serie tv rai “Un Professore” per la regia di Alessandro D'Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

Nel 2022 Gabbani conduce con successo, in prima serata su Rai1, “Ci vuole un fiore” il primo show green della televisione italiana e pubblica il nuovo album “Volevamo solo essere felici”, anticipato dal singolo (certificato oro) che ha dato il titolo al disco. A giugno parte con un nuovo tour estivo che culmina, ad inizio ottobre, con due concerti speciali al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma.

Nel 2023 torna in TV con “Ci vuole un fiore” il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana, con due prime serate su Rai1, di un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Il 7 aprile pubblica, nelle radio e in digitale, “L'abitudine” il nuovo singolo inedito scritto con Fabio Ilacqua. A luglio prende il via il nuovo tour estivo con cui gira l'Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour”.

Il 9 settembre tiene “Finalmente a casa” un concerto/evento speciale nella sua città, Carrara, davanti a diecimila persone. Ospite a sorpresa sul palco il Maestro Andrea Bocelli che Francesco ha accompagnato al piano in un'emozionante performance del “Nessun Dorma”.

Attualmente Francesco sta scrivendo le canzoni che andranno a comporre il suo prossimo progetto discografico, che porterà, insieme ai grandi successi, il 22 marzo 2025 alla Kioene Arena di Padova!

