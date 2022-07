Presentazione di "Abbecedario Sonoro" e installazione di Sound Art: Francesco Ganassin e Vasco Mirandola a Ca' della Vigna

Prezzo non disponibile

Francesco Ganassin in occasione della presentazione del libro "Abbecedario Sonoro", realizza una installazione di Sound Art diffusa per gli spazi di Ca' della Vigna.

L'installazione

L'installazione apre un dialogo con il paesaggio sonoro del luogo, che viene modificato dalla presenza di una nuova texture. Il pubblico ri-compone e ri-ordina liberamente memorie e suoni in modo originale ed imprevedibile.

Presentazione del libro

Francesco Ganassin, in dialogo con l'attore Vasco Mirandola, presenterà il suo libro attraverso suoni, parole e musica.

Il libro sarà disponibile in vendita e potrete chiedere anche l'autografo all'autore.

I vini e il cibo

In un posto incantevole, troverete tutti gli ingredienti per una bellissima serata all' insegna dell'arte, accompagnata dai vini biologici di Ca' della Vigna e le specialità di Nautilus Fish&Wine-ristorante itinerante.

Info

L'evento in programma il 4 agosto a Ca’ della Vigna, alle ore 18.30.

L'evento è ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria a Catia 335 1252742 o info@cadellavigna.com

Francesco Ganassin

https://francescoganassin.com/

Vasco Mirandola

https://www.vascomirandola.it/

