"Marco Polo. La vita è viaggio", presentazione e incontro con Francesco Iori a Padova

"Marco Polo. La vita è viaggio", giovedì 7 marzo, ore 16, la presentazione libro e l'incontro con Francesco Iori al centro parrocchiale Sant'Antonio d'Arcella in via Lodovico Bressan, 3 - Padova

Sette secoli fa, un giovane veneziano di soli 17 anni, Marco Polo, partiva assieme al padre e allo zio commercianti per intraprendere un viaggio destinato a entrare nella storia, raggiungendo la remota Cina: vi sarebbe rimasto per oltre vent'anni, ricoprendo incarichi di primissimo piano per conto dell'imperatore.

“Marco Polo. La vita è un viaggio” di Francesco Jori ripercorre l'avventurosa vita del personaggio, tale anche dopo il ritorno: finito in carcere in seguito a una guerra con Genova, avrebbe scritto uno dei grandi capolavori di sempre, Il Milione. Queste pagine ricostruiscono il percorso umano di Marco e propongono il ritratto di due delle maggiori potenze economiche dell'epoca, Venezia e Cina, protagoniste di una globalizzazione ante litteram lungo la favolosa Via della Seta.

Nell’immaginario collettivo lui è sempre stato visto come un isolato che aveva realizzato una grande impresa - spiega l’autore. Viceversa con questo libro ho voluto dimostrare che il viaggio dei Polo fu la punta dell’iceberg di una serie di scambi su vasta scala tra Oriente e Occidente, anche precedenti al loro viaggio, che hanno anticipato di secoli la globalizzazione»

Evento a cura dell'Associazione Palio Arcella.

Sarà presente l'autore

Ingresso libero

ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIO ARCELLA

Tel.: (+39) 3474808316

Mail: palio.arcella@libero.it

