"Il francese: una lingua, tanti accenti", incontro formativo al San Gaetano

Venerdì 26 novembre, alle 17, l’Alliance Française di Padova, in collaborazione con l’ufficio Progetto Giovani del Comune, presenta la conferenza dal titolo “Il francese: una lingua, tanti accenti”. La conferenza è realizzata il sostegno della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia; parteciperà il presidente, professore Raffaello Romano, mentre il vice sindaco Andrea Micalizzi porterà il suo saluto istituzionale all’avvio dell’incontro.

L’appuntamento si svolgerà all’auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, l’ingresso è libero ma è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito modulo online disponibile sul sito www.progettogiovani.pd.it. Per l’accesso alla sala è obbligatorio il possesso della Certificazione Verde.

La conferenza affronterà il tema della diversità degli accenti del francese, presentandosi come un momento di condivisione sulla problematica dell’inclusione nel mondo della francofonia. Ma si parlerà anche dell'accento straniero e di quello da imparare quando si studia il francese. È previsto, inoltre, un momento di dialogo e di interazione con il pubblico presente in sala.

Interverranno il professore Bernard Cerquiglini, Vice Presidente della Fondazione delle Alliances Françaises, linguista emerito e autore e presentatore della trasmissione televisiva “Merci Professeur” (in onda sul canale francofono TV5 Monde), e la professoressa Magali Boureux, Direttrice dell’Alliance Française di Padova, formatrice, docente di francese e autrice dei video “Bien prononcer le Français”, realizzati nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

L’evento, di grande rilevanza per il pubblico francofono, sarà trasmesso anche in diretta Youtube sul canale dell’Alliance Française di Padova (AFPadova), per consentire la partecipazione, anche se a distanza, delle 834 Alliances Françaises presenti nel mondo, oltre che di tutte le persone interessate.



Per informazioni: Alliance Française di Padova - Web: www.alliancefr.it/padova - Mail: afpadova@gmail.com

