Franco Basaglia a 100 anni dalla nascita, la mostra bibliografica in tre biblioteche dell’Ateneo

L’11 marzo 1924 nasceva Franco Basaglia, psichiatra italiano noto per il suo ruolo chiave nella riforma psichiatrica in Italia; fu infatti un pioniere nell’approccio alla salute mentale, basato sulla deistituzionalizzazione e la chiusura degli ospedali psichiatrici. Basaglia sostiene la necessità di trattare i pazienti psichiatrici in comunità piuttosto che in strutture istituzionali, promuovendo un approccio più umano e inclusivo alla cura della salute mentale. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo sulle politiche psichiatriche in Italia e ha influenzato le pratiche a livello internazionale.

Per ricostruire la vicenda e il profilo di un medico, psichiatra, intellettuale, autore di uno strappo culturale che ha segnato un’epoca, a partire da mercoledì 13 marzo la Biblioteca Centrale di Psicologia “Fabio Metelli”, la Biblioteca di Filosofia e la Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore Anchieri” ospitano una mostra bibliografica diffusa, allestita in tre differenti sedi, con testi, bibliografie, video e podcast:

La mostra seguirà gli orari di apertura delle biblioteche.

Un’istituzione che intende essere terapeutica, deve diventare una comunità […];

dove il rapporto non sia il rapporto oggettivante del signore con il servo, o di chi dà e chi riceve;

dove il malato non sia l’ultimo gradino di una gerarchia fondata su valori stabiliti una volta per tutte dal più forte; dove tutti i membri della comunità possano […] ricostruire il proprio corpo e il proprio ruolo»

(Basaglia, Scritti, vol. 1, Einaudi, p.441)

