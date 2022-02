Franco126, il live a Padova la parco della Musica

Annunciate le prime date del tour Franco126 - Dal vivo - Estate 2022. Dopo il successo della scorsa estate Multisala Premiere, il cantautore romano tornerà live portando in giro per l’Italia nei prossimi mesi estivi le sue canzoni più famose. I biglietti saranno disponibili online a partire dalle 14 di domani venerdì 18 febbraio e acquistabili ai punti vendita autorizzati dalle 10 di mercoledì 23 febbraio.

Franco126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, sarà protagonista di un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi a partire da venerdì 17 giugno a Bologna al Nova, sabato 2 luglio a Firenze al Viper Summer Festival, giovedì 14 luglio a Padova al Parco della Musica, sabato 16 luglio a Genova al Balena Festival Previe, sabato 23 luglio a Gallipoli al Parco Gondar, sabato 30 luglio a Senigallia al Mamamia Festival, venerdì 5 agosto a Bagheria (Palermo) al Piccolo Parco Urbano, domenica 6 agosto a Catania a Villa Bellini

Inoltre, a causa delle norme vigenti legate alla capienza nei palazzetti, le due date live di Milano e Roma previste per il 17 marzo e il 25 marzo, sono state rinviate a giovedì 22 settembre al Mediolanum Forum di Milano e al 24 settembre a Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date riposizionate sul 2022. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Maggiori informazioni su https://www.vivoconcerti.com/

Calendario date

venerdì 17 giugno 2022 - Bologna @ NOVA

sabato 2 luglio 2022 - Firenze @ Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 - PADOVA @ Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 - Genova @ Balena Festival Preview

sabato 23 luglio 2022 - Gallipoli @ Parco Gondar

sabato 30 luglio 2022 - Senigallia (AN) @ Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 - Bagheria (Palermo) @ Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 - Catania - Villa Bellini



giovedì 22 settembre - Milano - Mediolanum Forum – Data aggiornata

sabato 24 settembre - Roma - Palazzo Dello Sport - Data aggiornata

Biografia

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica. A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records

Biglietti

Posto unico 32,20 euro

Info web

https://www.ticketone.it/event/franco126-parco-della-musica-14909792/

https://www.facebook.com/franchino126

