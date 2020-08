Frank Matano e Francesco Arienzo con "Franci", spettacolo al Geox

Frank Matano e Francesco Arienzo

30 gennaio 2021

Gran Teatro Geox, Padova

Frank Matano e Francesco Arienzo si conoscono per la prima volta sul palco del programma tv Italia’s Got Talent: uno è giudice, l’altro è concorrente, ed è un colpo di fulmine. Frank manda in finale Francesco e quando le telecamere si spengono nasce una grande amicizia basata sulla passione comune per una comicità fuori dagli schemi.

Frank si innamora della timidezza e dell’umorismo irresistibile di Arienzo, Francesco viene rapito dall’esplosività e dalla creatività folgorante di Matano. I due artisti decidono di lavorare insieme ad uno spettacolo nel quale convivono sketch inediti, racconti personali, monologhi esilaranti, e dialoghi surreali con il pubblico.

Nasce così un folle corto circuito che dà vita ad una miscela esplosiva e imprevedibile. Frank Matano e Francesco Arienzo sono pronti a sorprendere - e farsi sorprendere - con uno show senza regole.

Biglietti da oggi su ticketmaster.it; A seguito dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020, ad oggi vigente, i posti acquistati prevedono in questo momento del distanziamento di una seduta tra un posto e l’altro. Qualora l’ordinanza prima dello spettacolo dovesse essere favorevolmente aggiornata con nuove disposizioni, i posti potranno essere ravvicinati come mostrato nella pianta. Sarà accurata premura dell’organizzatore cercare di mantenere la vicinanza tra gli stessi gruppi di acquisto; nuclei familiari non saranno sottoposti ad eventuali cambiamenti/restrizioni. Ricordiamo che l’evento prevede l’autocertificazione obbligatoria che dichiara di non essere sottoposti a regime di quarantena il giorno dello spettacolo: nelle 24h precedenti lo spettacolo riceverete modello di autocertificazione da spuntare e che sarà necessario per l’accesso alla sala.

