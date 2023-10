Frantoio aperto: inaugurazione campagna olearia 2024

Domenica 15 ottobre una giornata di Frantoio Aperto, per inaugurare la nuova campagna di molitura 2023/2024. Momento didattico con il Presidente dell'Associazione Olivicoltori, Dott. Gambin, che ci spiegherà l'impatto del cambiamento climatico nell'ulivo e nella sua produzione.

Ci saranno ospiti la ditta Merlo Servizi, per una dimostrazione tecnica di tutte le piu recenti tecnologie durante il mantenimento e la raccolta in Uliveto! La giornata ha partecipazione gratuita, con prenotazione per la conferenza, visto la limitata capienza: https://www.collidelpoeta.com.