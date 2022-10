Frantoio aperto a tutti: inaugurazione campagna olearia 2022-2023

«Siamo arrivati anche quest'anno al momento più atteso: la Campagna Olearia 2022-2023 sta per iniziare. Per inaugurarla al meglio, abbiamo pensato ad una giornata di Frantoio Aperto a tutti, dedicata agli amici Olivicoltori e a tutti gli appassionati di Extravergine e eccellenze del territorio». Durante la giornata avrete modo di assaggiare i prodotti dei Colli del Poeta, brindare con Serprino e Cabernet, vedere le macchine in azione e passare una giornata rilassante tra gli ulivi.

Il programma

Ore 10 - apertura Frantoio

Ore 11 oppure ore 14 - Passeggiata nella tenuta, con cenni storici, descrizione del ciclo produttivo e degustazione guidata. Le passeggiate con degustazioni sono gratuite, ma chiediamo gentilmente l'iscrizione all'iniziativa via emailinfo@collidelpoeta.com oppure telefonando 042 9777357 .

oppure telefonando . Ore 16 - Conclusione e saluti

Con l'occasione il punto vendita del Frantoio sara' aperto al pubblico per l'acquisto sia per l'ordine di regali/ceste natalizie.

FRANTOIO COLLI DEL POETA SAS, Via dei Castagni 14 - 35032 Arqua' Petrarca (Padova)