Franz Ferdinand “Hits to the head tour 2022 “ al Gran teatro Geox di Padova

Annunciate le date del Hits to the Head tour 2022 del gruppo indie rock scozzese capitanato da Alex Kapranos, che fara? tappa in Italia il 23 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

Il 2 novembre e? stato pubblicato il nuovo singolo inedito Billy Goodbye, in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorita? pop e richiami art rock, che anticipa il primo Greatest Hits dal titolo Hits To The Head in uscita l’11 marzo 2022 per Domino. La raccolta conterra?, oltre al nuovo brano, anche un altro inedito dal titolo Curious. Entrambe le canzoni sono state prodotte da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

«È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorra? sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price», cosi? dichiara il frontman per spiegare la difficile scelta della tracklist.

La band scozzese, il cui sound e? stato definito da loro stessi come “musica per far ballare le ragazze”, ha raggiunto il successo dal primo album omonimo, Franz Ferdinand, contenente la hit Take Me Out che li ha portati ai vertici delle classifiche mondiali ricevendo anche la candidatura ai Grammy Awards nella categoria Miglior Rock Performance e vincendo Mercury Music Prize, Ivor Novello Award, due Brit Awards e un premio come miglior video da Mtv per Take Me Out.

Per la prima volta suoneranno dal vivo tutti i loro più grandi successi

L'evento

23 marzo 2022

21

Gran Teatro Geox - Padova

ACQUISTA PADOVA

Info web

https://zedlive.com/evento/live-franz-ferdinand

Foto articolo da comunicato stampa