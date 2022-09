Rassegna “Incontri di viaggio”: Franz presenta “La strada non finisce a Capo Nord” alla Libreria laformadelibro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1494506320994834/

Franz presenta “La strada non finisce a Capo Nord” sabato primo ottobre alle ore 18 alla Libreria laformadelibro. L'autrice Franz incontra il pubblico per raccontare la sua esperienza e presentare il suo ultimo libro.

Dettagli

L'autrice Franz alias Francesca Zambon incontra il pubblico della Forma Del Libro all'interno della Rassegna “Incontri di viaggio” per presentare il suo ultimo libro edito da Ediciclo Editore.

«C'è un attimo in cui tutto si calma e inizi a vedere distintamente. È il momento in cui ti metti in strada e cominci a pedalare.»

Un reportage intimo e intenso che racconta un viaggio concreto, da Lisbona a Capo Nord in bicicletta, e uno più intimo verso una meta che sembra sfuggire sempre, allontanarsi a ogni colpo di pedale: la profondità della mente. Percorrere l’Europa in bicicletta è facile, attraversare se stessi, invece, può essere doloroso. Franz si lascia una vita fatta di scadenze e obiettivi alle spalle per pedalare attraverso l’Europa, ma anche attraverso se stessa; per “scardinare i paralleli e mangiare una personale carta geografica”. Paese dopo paese scopre qualcosa in più sul mondo e su di sé, riflessioni che la conducono a ripensare il suo modo di vivere, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Un viaggio dove la meta non è solo un punto su una mappa, ma quel “Capo Nord” che si trova in ognuno di noi.

Vi ricordiamo che alla fine della presentazione potrete fermarvi a bere o mangiare qualcosa in Enoteca Mediterranea.

Quando e dove

Sabato 1 ottobre, ore 18

LaFormadelLibro

Via del Carmine, 6, Padova

Info web

