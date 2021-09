La fratellanza con la disabilità spiegata ai più piccoli, conclusione con un video messaggio di Eleonora Daniele

Giulia Franco è una psicologa e psicoterapeuta per l’infanzia e l’adolescenza ma è anche sorella di Giacomo, disabile grave, fino a pochi anni fa in famiglia, oggi in struttura. E’ nato così, senza diagnosi, probabilmente per asfissia da parto.

Giulia è una delle tante sorelle e fratelli di persone disabili, una presenza che ha fortemente condizionato, nel bene e nel male, le loro vite e sicuramente le ha rese diverse. Si calcola che l’80% delle persone disabili in Italia abbiano almeno un fratello o una sorella. Fino a pochi anni fa questi erano bambini dimenticati. E la condizione di fratello di disabile non considerata.

Per questo Giulia ha voluto raccontare questa “fratellanza con la disabilità”, che segue il suo lavoro, anche in gruppi di sostegno, e l’ha soprattutto voluta spiegare ai più piccoli, forte della sua esperienza, sensibilità e professione.

Ne è nato così un libro/albo illustrato “ Il guanto di mio fratello”, edito da Il Prato, con le illustrazioni di Nicoletta Silvestrin, adatto ai bambini dai 6 anni in su che vuole spiegare in maniera semplice, diretta e iconografica cosa significa essere fratello o sorella di un bambino disabile, per aiutare tutti i fratelli e sorelle in questa condizione di famiglia, ad accettare la diversità e ad averne consapevolezza.

Il guanto di mio fratello è già prenotabile nelle librerie e online dal 6 settembre scorso e verrà presentato ufficialmente, anche attraverso musica, immagini e parole e testimonianze, sabato 25 settembre dalle 10 alle 14 presso la terrazza di Villa Draghi a Montegrotto terme (PD).

