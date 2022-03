Quando le fratture non si aggiustano bene, nuove cure e prospettive al congresso CIO a Padova

Che cosa succede quando una frattura – incidente che capita a molti nel corso della vita – ha esiti indesiderati come ritardi o psudoartrosi o, ancora, malunioni?

Il XX Congresso nazionale Club Italiano Osteosintesi “Moderni orientamenti nel trattamento delle nonunion, malunion e fratture patologiche” che si terrà a Padova (Palazzo della Salute, via San Francesco 94) dal 28 al 30 marzo 2022 sarà focalizzato proprio sulla problematica degli esiti indesiderati delle fratture.

«Alcuni tra i maggiori esperti nella materia a livello nazionale cercheranno di interpretare le motivazioni dei fallimenti e di delineare percorsi diagnostici-terapeutici idonei per ottenere risoluzioni in grado di assicurare una buona qualità di vita dei pazienti – spiega il Prof Pietro Ruggieri, presidente del Congresso e Direttore U.O.C. Clinica Ortopedica ed Oncologia Ortopedica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova -. In questo contesto, è stato inserito il tema delle fratture patologiche, che attualmente è diventato un topic di estrema attualità sulla base dell’aumento della loro incidenza, di origine neoplastica e metabolica. Anche la frattura patologica configura, per certi versi, un fallimento dei protocolli terapeutici oncologici, dal momento che rappresenta un evento non previsto, ma tuttavia in certi casi prevedibile, nei confronti del quale è necessario condividere un comportamento univoco basato sulle evidenze scientifiche.»

Nelle tre giornate, questi temi vengono discussi attraverso lectures, presentazioni di casi clinici e incontri con esperti ed esperte, lasciando uno spazio adeguato per le discussioni e le comunicazioni sui temi.

