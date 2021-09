“Frazioni a colori”: spettacoli, sport e negozi in festa a San Domenico al parco Perlasca

Sabato 18 settembre dalle ore 15 alle ore 19 si terrà il primo evento di animazione di piazza dell’iniziativa “Frazioni a colori”.

L'evento

Un pomeriggio di spettacoli, sport e negozi in festa nelle frazioni per incentivare il commercio di prossimità e per promuovere le attività del territorio. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei alla Città del Santo: Passaggi sul Bacchiglione” con il contributo della Regione Veneto.

Incentivare il commercio di prossimità

«Il progetto “Frazioni a colori” – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – ha l’obiettivo di incentivare il commercio locale promuovendo le attività economiche della nostra Città ed offrendo ai Cittadini l’opportunità di ottenere dei buoni sconto o buoni acquisto da utilizzare nei negozi “sotto casa”. L’idea è quella di caratterizzare le nostre frazioni personalizzando le vetrine dei negozi con oggetti e decorazioni nei cinque diversi colori assegnati ad ognuna. Invitiamo tutti a partecipare alla votazione del negozio preferito inviando la foto scattata nello stesso e concorrendo all’ottenimento dei buoni sconto o buoni acquisto da utilizzare a Selvazzano. In un momento così delicato e ancora difficile per l’economia l’Amministrazione Comunale sta sostenendo queste piccole grandi iniziative per valorizzare e promuovere le attività commerciali Selvazzanesi che tanto possono offrire ai nostri Cittadini sia per la qualità che per la vasta scelta dei prodotti».

I prossimi incontri

I prossimi eventi in piazza in programma: sabato 25 settembre dalle ore 15 alle 19 in Piazza al Lavoratore a Tencarola e sabato 2 ottobre dalle ore 15 alle 19 in Piazza al Donatore a Caselle.

Per informazioni

366.5736224

Programma evento di sabato 18 settembre dalle ore 15 alle ore 19 a San Domenico al parco Perlasca

15.30

Magicando con Maga Gaia

Bambini, venite a stupirvi e a divertirvi con Maga Gaia e le sue strabilianti magie. Per farle riuscire tutte... ha bisogno di voi!

Bambini, venite a stupirvi e a divertirvi con Maga Gaia e le sue strabilianti magie. Per farle riuscire tutte... ha bisogno di voi! 16.30

Saluto dell’ Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro

Domingoland - Orchestra della Parrocchia di San Domenico

Saluto dell’ della Città di Selvazzano Dentro - Orchestra della 17.30

Queen - Spettacolo di danza a cura della compagnia Vivere il Balletto

- Spettacolo di danza a cura della compagnia 18

Saluto del Centro Infanzia M. Montessori

Saluto del Centro 18

Il mondo a testa in giù

A volte bisognerebbe guardare il mondo da un’altra prospettiva per renderci realmente conto di cosa signi?chi essere felici... esibizioni e dimostrazioni a cura di ASD Play Sport

Per tutta la giornata saranno presenti:

giochiamo insieme! impariamo a divertirci con i giochi in scatola a cura di “L’ Idea Cartoleria ”;

impariamo a divertirci con i giochi in scatola a cura di laboratori creativi a cura di Associazione L ’ Albero del Miele;

punto informativo di Vivere il Balletto e ASD Play Sport.

È garantito e richiesto il rispetto dei protocolli Anti-Covid 19 su distanziamento tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi volti alla prevenzione del contagio.

