“Dietro le barricate. La rivoluzione del free jazz in Giappone negli anni ’60 e ’70” all'audioforum Hifi Record

Oltre alla musica suonata della stagione concertistica, il Centro d’Arte torna a promuovere gli appuntamenti in collaborazione con HiFi Record, non solo eccellente negozio di dischi e hi-fi padovano ma anche prezioso luogo di incontro per approfondimenti sul mondo della musica e dell’alta fedeltà (in via Roberto Marin 29, Padova, zona Prato della Valle).

Il nuovo appuntamento dal titolo “Dietro le barricate. La rivoluzione del free jazz in Giappone negli anni ’60 e ’70”, si terrà venerdì 15 marzo, alle 18, e sarà un incontro con ascolti a cura di Nicola Negri del Centro d’Arte e con la partecipazione di Jacopo Bortolussi (PhD Japanese Studies, Birkbeck University, London).

Tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento il Giappone ha vissuto una delle stagioni più entusiasmanti nel panorama jazzistico internazionale. Al di fuori del mainstream, la scena free proponeva una visione personalissima del jazz, che mescolava gli stimoli della tradizione afroamericana con suggestioni autoctone e intuizioni originali. Praticamente sconosciuti in occidente per quasi mezzo secolo, molti dei protagonisti di quella scena (Masayuki Takayanagi, Masahiko Togashi, Kaoru Abe, Sabu Toyozumi, Masahiko Sato e tanti altri) vengono finalmente riscoperti da un pubblico nuovo, grazie alle recenti, preziose ristampe di etichette come Deep Jazz Reality, Craftman Records, Black Editions, Blank Forms, Cinedelic. Durante l’incontro ci saranno ascolti da rare edizioni originali e nuove ristampe ripercorrere questa scena, specchio dei cambiamenti sociali e dell’impegno politico della generazione post-bellica.

Ingresso gratuito.

