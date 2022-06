Friularo Festival summer edition: il mercatino

La Pro Loco di Bagnoli di Sopra (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 2 e domenica 3 luglio 2022, a Bagnoli di Sopra (PD), in Piazza Guglielmo Marconi dalle ore 19 alle ore 24 il mercatino della manifestazione "Friularo Festival - Summer Edition".

Prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con idee regalo per l'estate, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Il programma della manifestazione prevede la mostra e degustazione vini delle migliori cantine del territorio accompagnati da prodotti gastronomici con ampio spazio a sedere. musica e intrattenimenti vari faranno da cornice alle serate.