“From the archive” propone il concerto padovano di Cecil Taylor

Martedì 2 febbraio alle ore 18, sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte, la rassegna web “From the Archive” proporrà la più vecchia fra le registrazioni presenti negli archivi del Centro d’Arte di Padova: il concerto di Cecil Taylor in versione piano solo, tenutosi presso il Palasport Arcella in data 11 novembre 1975.

Si tratta di un vero “gioiello sonoro” che testimonia il primo (e unico) passaggio nella città del Santo di questo gigante della musica il cui proverbiale pianismo percussivo ha rovesciato ogni punto di vista sullo strumento: nel jazz l’aggettivo “tayloriano” equivale a quello di “felliniano” nel cinema, si capisce subito di che cosa si sta parlando. Cecil Taylor (1929-2018) è considerato uno degli inventori del free jazz, la sua tecnica pianistica, estremamente energica e fisica, è stata appunto paragonata alle percussioni e i suoni che ne scaturivano, ricchi di cluster, intricati poliritmi, bruschi cambi stilistici e vari virtuosismi, muovevano in direzione della musica atonale.

Taylor si diplomò in composizione ed arrangiamento al New England Conservatory di Boston, dove sviluppò un notevole interesse per la musica accademica contemporanea e nomi quali Bartok e Stockhausen. Nel 1955 formò a New York un quartetto con Steve Lacy (sax soprano), Buell Neidlinger (contrabbasso) e Dennis Charles (batteria) e nel 1958 collaborò alla registrazione dell’album “Stereo Drive” di John Coltrane. Andando avanti la musica di Taylor si fece sempre più complessa, distanziandosi dai linguaggi conosciuti del jazz, e si rafforzò la sua immagine di artista non convenzionale. Dalla seconda metà degli anni sessanta iniziò ad esibirsi in concerti da solista al piano. Ecco dunque un concerto prezioso, finalmente disponibile on line al pubblico di ieri e di oggi.

Info

