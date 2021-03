Per la rassegna “From the Archive”, dagli archivi sonori del centro d’arte il concerto di Kris Davis

Non si ferma la musica del Centro d’Arte di Padova che martedì 16 marzo alle ore 18 torna con “From the Archive”, la rassegna web dedicata all’ascolto dei concerti presenti nel ricco archivio sonoro dell’associazione, in un excursus che parte dagli anni 1970 e arriva al recente passato. Ed è proprio tratta da una delle ultime stagioni musicali la proposta della settimana: si tratta infatti del concerto in esclusiva nazionale della pianista Kris Davis, tenutosi il 4 aprile 2017 a Padova presso la Sala dei Giganti del Liviano. La personalità di Kris Davis (Vancouver, 1980) è emersa a poco a poco nell’ultimo decennio.

Di formazione classica, la Davis si è dedicata al jazz inizialmente come appassionata di Herbie Hancock e Keith Jarrett, per poi interessarsi agli incroci con la musica contemporanea e l’improvvisazione intuitiva (nella dimensione “piano-solo” si avverte l’influenza di compositori quali Morton Feldman e Gyorgy Ligeti). Il suo pianismo copre l’intera gamma di intersezioni possibili tra la ritmica del jazz e l’esplorazione timbrica della musica contemporanea (ne sono un esempio gli album “Aeriol Piano” e “Massive Threads”). È inoltre notevole arrangiatrice per larghi organici: importante ad esempio il suo lavoro in “Novela” del sassofonista americano Tony Malaby, oppure la scrittura di “Save Your Breath” del suo gruppo “Infrasound”, che allinea una sezione di quattro clarinetti, organo, piano, chitarra e batteria. Kris Davis co-dirige con Ingrid Laubrock e Tyshawn Sorey il trio Paradoxical Frog ed il quartetto Lark, ancora con Laubrock, Ralph Alessi e Tom Rainey. È componente stabile del trio del bassista Eric Revis e incide nei gruppi di Rainey, Matt Bauder, Devin Grey, Nick Fraser. Nel 2016 ha realizzato un importante album di duetti (Duopoly) con, tra gli altri, Bill Frisell, Tim Berne, Craig Taborn, Marcus Gilmore. È indicata tra i migliori artisti della scena odierna dal New York Times, Downbeat, Jazztimes.

Info

Centro d’Arte di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

https://www.facebook.com/centrodarte.it