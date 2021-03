“From the archive” propone il concerto di musica elettronica viva

Prosegue l’excursus sonoro che il Centro d’Arte di Padova offre ogni martedì alle ore 18 al proprio pubblico attraverso la rassegna web “From the Archive”: una selezione, dal ricco archivio di registrazioni, dei concerti più rappresentativi della storia dell’associazione, a partire dagli anni 1970 fino al recente passato.

La nuova tappa di questo percorso di riscoperta dei nomi e delle realtà musicali ospitati negli anni dai cartelloni del Centro d’Arte, in programma martedì 30 marzo 2021 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte, attinge a una delle recenti stagioni: si tratta del concerto Symphony 107 (The Migrant) del gruppo-progetto MEV (Musica Elettronica Viva), tenutosi il 3 giugno 2016 presso l’Auditorium “Pollini” nell’ambito di Centrodarte70. MEV, che all’epoca della performance padovana festeggiava 50 anni di attività, rappresenta una delle formazioni più creative ed influenti di tutta la musica contemporanea.

Nata a Roma nel 1966 da un gruppo di espatriati statunitensi, Musica Elettronica Viva si è incarnata in numerose e diverse formazioni (la lista degli effettivi e degli ospiti è impressionante: Steve Lacy, John Cage, George Lewis, Ivan Vandor, Anthony Braxton, Robert Moog, Terry Riley, Evan Parker, Giuseppe Chiari, David Tudor LaMonte Young, Cornelius Cardew). A Padova MEV si è presentata con il trio “dei fondatori” Alvin Curran (tastiere, campionamenti), Frederic Rzewski (pianoforte) e Richard Teitelbaum (tastiere, campionamenti): tre compositori, tre tastieristi, tre performer in una veste ancora nuova che riassume in una conversazione totalmente spontanea e improvvisata le rispettive molteplici esperienze, recuperando lo stesso spirito di avventura ed esplorazione delle origini. I loro strumenti le tastiere, i suoni enciclopediche librerie di paesaggi sonori. Un’esperienza immersiva valorizzata dal sistema di spazializzazione dell’Auditorium “Pollini”. Alla regia del suono Alvise Vidolin. Evento in collaborazione con SaMPL - Sound and Music Processing Lab del Conservatorio di Musica “Pollini” di Padova.

Info

Centro d’Arte di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

https://www.facebook.com/centrodarte.it