Nuovo concerto per “From The Archive” con Paul Bley

Promossa attraverso il quiz in collaborazione con Hi-Fi Record, che premia chi indovina il concerto della terza settimana di ogni mese con un esclusivo disco in vinile (in questo caso “Tango Palace” di Paul Bley, 1983), la rassegna web del Centro d’Arte di Padova “From the Archive” (dedicata all’ascolto di preziosi momenti dal ricco archivio sonoro dell’associazione) annuncia il protagonista dell’episodio musicale in pubblicazione martedì 20 aprile 2021 alle ore 18 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte: il “musicista misterioso” era, appunto, Paul Bley (1932-2016), pianista canadese, nonché sperimentatore e innovatore che ha dato un grande contributo al movimento free jazz, di cui verrà proposto un lungo estratto dal concerto per il Centro d’Arte del 29 maggio 1997, insieme a George Mraz (contrabbasso) e Al Foster (batteria).

Lo stile di Bley si contraddistingue per la convivenza fra parti astratte e altre melodiche. La sua prolifica produzione discografica si estende dagli anni 1950 ai 2000, da quando ha inciso per la prima volta insieme all’orchestra di Charles Mingus (1953) all’ultima fase di carriera che lo ha visto per lo più in versione piano solo, fino all’ultimo concerto a Oslo del 2008 (pubblicato in seguito dalla ECM). Tra le sue collaborazioni, oltre a Mingus, sono particolarmente note anche quelle con Charlie Parker, Lester Young, Ben Webster, Gary Peacock, Sonny Rollins e Jimmy Giuffre. Bley ha rivoluzionato il linguaggio dell’esecuzione in trio e introdotto nel genere il suono dei sintetizzatori Moog e Arp. Negli anni 1990 ha suonato in tour in Europa, Giappone, Sud America e Stati Uniti, esibendosi sia come solista che con una vasta gamma di ensemble, tra i quali il trio con Mraz e Foster che lo ha visto protagonista al Centro d’Arte.

Info

Centro d’Arte di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

https://www.facebook.com/centrodarte.it