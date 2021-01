Concerto online: “From the archive” il Myra Melford trio

Martedì 12 gennaio alle ore 18, sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte, “From the Archive”, la rassegna web che seleziona dagli archivi sonori del Centro d’Arte i momenti fondamentali della storia dell’associazione padovana, dagli anni 1970 al recente passato, invita il pubblico di appassionati ad ascoltare un concerto speciale con protagonista Myra Melford, pianista e compositrice americana di jazz d’avanguardia, tenutosi il 13 maggio del 1995 ad Abano Terme (Padova) presso il Teatro dei Congressi Pietro d’Abano.

Avvicinatasi alla musica e al pianoforte fin da bambina, dopo gli studi di tradizione classica la Melford sviluppa presto un interesse per il blues e l’improvvisazione che la porterà gradualmente verso il jazz più sperimentale e innovativo. Agilità e leggerezza di tocco, ma anche rapidità di pensiero e aggressività ritmica: sono alcune delle doti che hanno lanciato una giovane Myra Melford nell’agone jazzistico, facendone risaltare le qualità sia come strumentista pura che come regista di partiture a più voci e livelli di lettura. Memorabile in particolare il quintetto “The Same River, Twice”, che valorizzava al massimo i colori della tromba di Dave Douglas. Come formazione, il piano-trio è sempre stato costante anche nella maturità di Myra, pur all’interno di un percorso molteplice che la vede tuttora leader di svariati ensemble. Il concerto del 1995 del Centro d’Arte la coglie insieme al basso di Lindsay Horner e alla batteria di Newman Baker.

Dettagli

Myra Melford Trio

13 maggio 1995

Teatro dei Congressi Pietro d’Abano

Abano Terme (Padova)

Myra Melford, pianoforte

Lindsey Horner, contrabbasso

Newman Baker, batteria

