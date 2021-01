Sam Rivers Quartet per i concerti online della rassegna “From the archive”

Il Centro d’Arte dà il benvenuto al 2021 con un nuovo appuntamento di “From the Archive”, la rassegna web che apre gli archivi sonori dell’associazione padovana selezionandone i momenti clou dagli anni 1970 al recente passato.

L'evento

Martedì 5 gennaio alle ore 18 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte, verrà proposto un altro concerto straordinario che Padova ha avuto l’onore di ospitare: si ritorna indietro nel tempo e precisamente al 1978, quando nell’ambito della 6° edizione della Rassegna Internazionale di Jazz, presso il Teatro Tenda in Prato della Valle, per due sere consecutive, il 6 e il 7 novembre, ha suonato il quartetto di Sam Rivers (sassofoni, flauto e pianoforte), comprendente musicisti quali Dave Holland (contrabbasso), Joe Daley (basso tuba) e Thurman Barker (batteria).

Dettagli

Il prezioso documento sonoro che il CdA regalerà al pubblico di appassionati è quello relativo alla prima data. Sam Rivers (1923-2011), polistrumentista e compositore americano, suonava con identica maestria ogni tipo di sax, il flauto traverso, il clarinetto basso e il pianoforte. Dopo i diplomi in viola e composizione al conservatorio di Boston ha collaborato con Quincy Jones, Herb Pomeroy e Tadd Dameron, fra gli altri, e ha fatto parte del quintetto di Miles Davis, con cui registrò l’album “Miles in Tokyo” (1964). La firma di un contratto con la Blue Note Records avviò una serie di incisioni come leader: l’album “Fuchsia Swing Song” (1964) è ritenuto un capolavoro e include il brano “Beatrice” (dedicato alla moglie), ballad divenuta uno standard. Nel 1973 suonò in “Conference of the Birds” di Dave Holland e in seguito costituì il gruppo col quale andò in tournée in Europa e che toccò Padova per due date. Considerato uno dei più importanti solisti sulla scena, Rivers arrivava dal bebop per poi, nel corso della carriera, approdare e sperimentare con il free jazz.

Sam Rivers Quartet

6. Rassegna Internazionale di Jazz

Teatro Tenda

Prato della Valle, Padova

1978-11-06

Sam Rivers - sax, pianoforte, flauto

Joe Daley - basso tuba

Dave Holland - contrabbasso

Thurman Barker - batteria

Info

