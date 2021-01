Steve Lacy Quartet per i concerti social di “From the archive”

Promosso attraverso il quiz in collaborazione con Hi-Fi Record, che premia chi indovina il concerto della settimana con un esclusivo disco in vinile, la rassegna web del Centro d’Arte di Padova “From the Archive” annuncia il protagonista dell’episodio musicale in pubblicazione martedì 19 gennaio 2021 alle ore 18 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte: sarà il grande sassofonista e compositore statunitense Steve Lacy (1934-2004), insieme ad Antonio Ciacca (pianoforte), Jean Jaques Avenel (contrabbasso) e John Betsch (batteria), in un lungo estratto dal concerto tenutosi il 20 novembre 1998 al Teatro Antonianum di Padova.

Riconosciuto come uno dei più importanti interpreti del sax soprano, Lacy ebbe una lunga e prolifica carriera. Nessuno probabilmente ha saputo creare quanto lui un corto circuito virtuoso fra tradizione e avanguardia del jazz. Giovane recluta nei primi anni ’50 a fianco di veterani del dixieland e del revival e subito folgorato dalla musica del pianista considerato fra gli inventori del free jazz Cecil Taylor – con cui ha collaborato in avventure sonore uniche -, Lacy ha metabolizzato ogni linguaggio di derivazione afromericana e lo ha sintetizzato nell’articolazione inconfondibile del suo sassofono soprano, tra le voci più memorabili dell’intera storia del jazz. Il quartetto con cui si presenta in questo concerto recuperato dagli archivi sonori dell’associazione padovana è un ridimensionamento della formazione a sestetto, praticamente il nucleo delle attvitià di Lacy dagli anni 1970 ai 1990. Nel sestetto era presente anche la moglie, la cantante e violoncellista Irene Aebi.

From the Archive #11

Steve Lacy Quartet

20 novembre 1998 - Teatro Antonianum, Padova

Steve Lacy - sax soprano

Antonio Ciacca - pianoforte

Jean Jaques Avenel - contrabbasso

John Betsch - batteria

