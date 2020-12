A “From the archive” il concerto del trio di Paul Motian

È un noto batterista jazz il vincitore del secondo quiz di “From the Archive”, la rassegna web che ogni martedì pubblica i concerti che hanno fatto la storia del Centro d’Arte, dagli anni 1970 al recente passato. Come per la puntata di debutto del gioco (da novembre in programma per il terzo appuntamento di ciascun mese), prima di annunciare l’episodio musicale della settimana, l’associazione padovana ha invitato il pubblico della propria pagina Facebook a indovinare l’artista tramite degli indizi forniti di giorno in giorno: ad aggiudicarsi il disco in vinile in premio (“Bill Evans” di Paul Motian, 1990), offerto dal partner dell’iniziativa HiFi Record, è stato il batterista adottivo padovano Enzo Carpentieri, al quale non sarebbe potuto sfuggire che si stava parlando di un gigante delle bacchette come lo statunitense Paul Motian.

L'evento

Ecco dunque chi è il “musicista misterioso” del concerto che verrà trasmesso martedì 22 dicembre alle ore 18 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte. La data è quella tenutasi ad Abano Terme (Padova) presso il Teatro dei Congressi Pietro d’Abano, il 16 maggio del 1996, e vede Motian con il suo celebre trio, insieme a Joe Lovano, sassofoni, e Bill Frisell, chitarra elettrica. Di origini armene, Paul Motian (1931-2011) è considerato uno dei responsabili del linguaggio batteristico moderno, avendo elevato lo strumento dal semplice ruolo di accompagnamento ritmico. Dopo un breve periodo al fianco di Thelonious Monk, è divenuto famoso sul finire degli anni 1950 all’interno del trio del pianista Bill Evans. Altri celebri pianisti con cui ha collaborato in seguito sono Paul Bley e Keith Jarrett, ma molti sono i grandi musicisti del panorama jazzistico mondiale con i quali ha lavorato. Non va dimenticato il ruolo di compositore e band-leader che ha avuto, appunto, la sua massima espressione nel trio formato a inizio anni 1980 con Frisell e Lovano. Oltre a eseguire composizioni originali di Motian, il gruppo, talvolta integrato con altri musicisti, ha pubblicato omaggi a Monk e Evans (il disco in premio per il quiz) e la serie di album dedicata agli standard jazz “On Broadway”.

Info

Centro d’Arte di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

https://www.facebook.com/centrodarte.it

Gallery