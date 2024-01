Funkytown: The Wolf of Wall Street / Carnival Party al Big Club

Prezzo non disponibile

Il mito del Power Dressing e del Business all’epoca pre-World Trade Center.

In una Wall Street anni ‘80 e ‘90 la parola d’ordine è “Appeal”.

Donne in carriera, Broker spregiudicati e cinici.

Ambiziose super segretarie, yuppies e dandy dal look casual pronti ad inseguire il sogno americano.

Codice d’abbigliamento richiesto:

Lui

Giacche sartoriali squadrate, giacche vintage e oversize, doppio petto gessati, camicie con bretelle, pantaloni a vita alta con pinces e risvolto, cravatte stampate larghe, camicie con colletti a punta e doppio polso per gemelli, rigorosamente d’oro.

Polo Bianche e look da yacht.

T-shirt dai colori pastello

Lei

Abiti aderenti e seducenti, tubini

Colori pastello

Minigonne aderenti

Tailleur

Completi eleganti

Ispirazione

Guarda qui https://bit.ly/funky-dresscode

https://bit.ly/style-the-wolf-of-wall-street

https://bit.ly/broker-wall-street-style

https://bit.ly/partyoscar

Main Room: Fabio Parodo + Soulkidz brothers + Davide Fiorese

On Stage: L.e.o + Queen & Queer

Gangsta Privè: Alberto Martin

Riduzioni, Liste, Tavoli:

3356150220 dopo le 18

3288688736

dress code only

La prenotazione del tavolo include servizio di pasticceria, frutta fresca e bottiglia per il brindisi offerta. Posti limitati.

Location:

Big Club Via Armistizio 68, Padova

